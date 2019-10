Jeremy Renner trema per le foto a nudo messe in giro dall'ex moglie

Guai in vista per la star della Marvel Jeremy Renner. Il suo divorzio dalla scultrice Sonni Pacheco, da cui ha avuto la figlia Ava, 6 anni, si sta complicando sempre più e rischia di travalicare le aule dove i due si stanno scontando per l’affidamento della bambina per finire dritto dritto su giornaletti scandalistici o peggio. L’ex moglie, secondo quanto denunciato dall’attore di “The Hurt Locker”, avrebbe consegnato al legale incaricato di pronunciarsi su chi di loro due potrà avere la custodia esclusiva della piccola Ava, delle foto in cui Renner è completamente nudo.

Secondo “TMZ” Renner sostiene che “ l’intento dell’ex moglie era quello di umiliarlo ”, ma non spiega esattamente in che senso. TMZ si chiede allora cosa davvero contengano quelle immagini.



Sono solo foto audaci con Renner ritratto nudo da solo o compromettenti perché l’attore è senza veli in compagnia di altre persone? E queste persone, si chiede un insider di TMZ, esattamente di che sesso sono? Sono tante le speculazioni che stanno nascendo attorno a questa vicenda in queste ore e che Renner vorrebbe stroncare sul nascere facendosi riconsegnare le foto, ma, a quanto pare, non ci sarebbe ancora riuscito.

Come scrive anche “DListed”, stando ai documenti legali Renner e Sonni Pacheco si sono scambiati foto di nudo mentre erano sposati. Ora Renner sostiene che l’ex moglie abbia consegnato “ diverse foto senza censura dei miei genitali agli avvocati e alla persona che sta valutando l’affido di nostra figlia per nessun altro scopo che causarmi imbarazzo estremo ".

Sempre secondo "DListed", Renner avrebbe scoperto troppo tardi quanto fatto dall’ex moglie e adesso starebbe cercando di riavere indietro quelle foto prima che cadano in mani sbagliate, cosa che teme molto come ben sa l’ex moglie che, stando a quanto denunciato dall’attore, lo avrebbe già minacciato di venderle ai media, avendone più copie.

Per TMZ non sono chiare le motivazioni alla base del gesto della donna, “ a meno che quelle foto non nascondano molto più che un semplice nudo ”. Intanto Renner è passato al contrattacco definendo l’ex moglie “ una bugiarda patologica, una tossicodipendente e una pericolosa malata di mente " dopo che la donna l'aveva accusato di averla minacciata con una pistola, in quello che, a suo dire, nelle intenzioni di Jenner doveva essere un omicidio-suicidio.