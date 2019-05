Jerry Calà a Mara Venier: "Quando dico di essere tuo ex mi dicono pure tu?"

Jerry Calà, al secolo Calogero Alessandro Augusto Calà, è tornato ad apparire in televisione. E lo ha fatto durante l'ultima puntata del contenitore domenicale di Rai Uno Domenica in. Non solo, ma è stato ospite del salotto dell'ex moglie Mara Venier, con la quale ha dato vita ad un simpatico siparietto.

Jerry Calà: "pure tu un ex marito di Mara?"

Jerry, da consumato attore comico, non poteva cominciare se non con una battuta. Infatti, poco dopo gli indispensabili saluti preliminari, Jerry esordisce con una frecciatina: "Ho raccontato di essere il tuo ex marito. Mi hanno risposto: "Pure tu?". Mara senza scomporsi eccessivamente gli ha risposto: "Ti vedo un po' ingrassato". E lui di rimando: "Ma se ho perso sette chili...".

Nonostante le iniziali frecciatine i due ex coniugi sono rimasti in buoni rapporti e hanno riconosciuto entrambi di essersi amati molto. Anche se, durante la trasmissione di ieri pomeriggio, Mara ha riconosciuto: "Meglio averti come migliore amico che come marito". D'altra parte, che i rapporti tra i due siano tuttora ottimi lo dimostra anche la dedica romantica di Jerry a Mara. L'attore, infatti, ha dedicato all'ex moglie la canzone "Ancora" di Eduardo De Crescenzo. Nello stesso tempo, Mara ha avuto parole molto affettuose per lui: "Avrei voluto starti vicino, ma tu scappavi regolarmente, però riconosco che sei stato un padre per mia figlia. Tanto di cappello agli uomini come te". Ed ha aggiunto: "Jerry Calà è il fratello che ho sempre voluto, è bello avere questo rapporto con una persona dopo una storia d'amore". Non solo passato e sentimenti. Nel corso della trasmissione l'ospite rende omaggio a Carlo Vanzina, scomparso recentemente. I film girati con lui sono diventati un cult e hanno contribuito a dargli molta popolarità.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?