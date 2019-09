Jessica Biel vuole fare da boss al marito Justin Timberlake

In una intervista rilasciata a “People Tv” Jessica Biel ha rivelato che le piacerebbe tanto essere il capo di suo marito Justin Timberlake, “ come già faccio a casa dove sono io ad amministrare un po’ tutto il nostro caos domestico ”.

L’attrice è è la protagonista del nuovo thriller firmato Facebook Watch, “Limetown”, in cui interpreta Lia Haddock, una donna che cerca di scoprire cosa si nasconde dietro la scomparsa di un'intera città.

“ Non capisco perché continuo ad accettare ruoli così duri psicologicamente, ma forse semplicemente adoro i personaggi pieni di pathos, traumatizzati, disfunzionali e con storie familiari difficili alle spalle ”, ha detto la Biel, spiegando quanto le piaccia “ esplorare gli aspetti più oscuri dell'animo umano, capire perché le persone compiono certe azioni e soprattutto vedere come poi reagiscono ad esse ”.

Ma nella vita di tutti i giorni Jessica Biel preferisce un approccio alla vita più leggero e ottimista. “ Adoro ridere e divertirmi, soprattutto con mio marito Justin. Per questo sono convinta che funzioneremmo bene anche come coppia sul lavoro, a patto però che io sia a capo del progetto ”, ha detto l’attrice rivelando che le piacerebbe “ fargli da produttrice per un bel film, sarebbe divertente essere il suo capo ”.

I due si sono conosciuti nel 2007 per poi sposarsi in Italia, e precisamente in Puglia nel 2012, e da quattro anni sono i genitori del loro unico figlio, Silas Randall.



