Jessica Mazzoli in ospedale: "Perché? Lo scoprirete in tv"

La ex concorrente del Grande Fratello, Jessica Mazzoli, è finita in ospedale, ma ha deciso di non rivelare subito ai suoi follower i motivi del ricovero.

La Mazzoli, che è balzata agli onori della cronaca per la sua relazione turbolenta con il cantante Morgan, aveva deciso di mettersi alla prova con il reality show di Barbara d’Urso, ma questa esperienza si era conclusa dopo pochissimo tempo a causa di un problema di salute. Da quel momento, Jessica ha preferito restare lontana dal piccolo schermo nonostante, poi, sia finita al centro del gossip per il flirt con Biagio D’Anelli.

Ora, però, la ex gieffina potrebbe tornare in tv proprio per svelare i motivi del suo ricovero. È stata lei stessa ad annunciarlo attraverso delle Instagram story in cui, mostrandosi in un letto di ospedale, ha inquadrato il volto provato e la flebo attaccata al braccio dicendo che i suoi sostenitori avrebbero scoperto il motivo di tutto in televisione. “ Sono in questa situazione, poi lo scoprirete in tv – ha esordito lei, avvolgendo il tutto nel mistero - . Vi voglio dire che ho solo troppa fame, mi mangerei quattro pizze, cinque fiorentine, solo che non posso ”.

Cosa è successo, quindi, alla Mazzoli? Molto probabilmente, visto il legame che la unisce a Barbara d’Urso, la prima ad averle dato voce e la possibilità di raccontare le diatribe familiari con Morgan, Jessica potrebbe essere in collegamento con Pomeriggio Cinque per svelare le motivazioni del ricovero. In tanti, tuttavia, iniziano a chiedersi se sia davvero necessario spettacolarizzare una presunta malattia fino a questo punto. E, chissà, se Jessica sia finita in ospedale per dei problemi di salute che è riuscita a risolvere o, forse, per qualche intervento di chirurgia estetica al quale potrebbe aver deciso di sottoporsi.

Non è la prima volta, infatti, che alcuni volti noti del piccolo schermo decidono di raccontare la loro esperienza con la chirurgia in diretta a Pomeriggio Cinque e, forse, il ricovero di Jessica Mazzoli in ospedale potrebbe essere dovuto proprio a questa scelta. I fan, tuttavia, dovranno aspettare ancora un po' per capire: il mistero verrà loro svelato tra poco (forse).