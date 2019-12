Jessica Melena e lo scatto sexy in spiaggia: lady Immobile manda in tillt i social

Ciro Immobile ha segnato 19 gol stagionali con la maglia della Lazio: 17 in Serie A in 16 presenze, più cinque assist, due in Europa League con i biancocelesti che sono però usciti anzitempo dalla competizione. Il bomber 29enne di Torre Annunziata non ha segnato nella finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio ma la sua squadra ha conquistato il titolo grazie alle reti dello spagnolo Luis Alberto, del bosniaco Senad Lulic e dell'italiano Danilo Cataldi.

Immobile ha già segnato 183 reti in carriera in tutte le competizioni: 116 in Serie A, 30 in Serie B, 5 tra Bundesliga e Liga, 15 nelle varie coppe nazionali, 10 in Europa League e due in Supercoppa italiana. Ciro si candida per essere il centravanti titolare dell'Italia di Roberto Mancini agli Europei del 2020 e cercherà di fare il suo meglio per incrementare il suo bottino di dieci reti messo insieme in 39 presenze.

Immobile è un professionista serio dentro e fuori dal campo e la sua grande forza si chiama Jessica Melena, la moglie che gli ha dato anche tre figli, di cui uno appena nato. I due sono molto affiatati con la sexy Melena che qualche tempo fa sui social aveva preso le parti del marito che si era schierato al fianco di Acerbi preso di mira e in giro da Bakayoko e Kessie alla fine di Milan-Lazio della passata stagione. Jessica aveva ringhiato contro gli haters: "Criticate me, Ciro, quello che vi pare! Ma non toccate i nostri figli che vi taglio gli attributi che non avete! Chiaro. Fate schifo, solo questo ho da dire".

I due, come detto, sono molto legati con la moglie dell'attaccante della Lazio che ha svelato la gelosia del marito: "Ciro è tanto geloso! Di episodi al riguardo diciamo che ce ne sono tanti. Ogni volta che camminiamo per strada lui mi dice: “Ecco, vedi come ti guardano? Guarda quello! Ma pensa che non me ne accorgo?”. Oppure ogni volta che vado in palestra mi chiede come mi sono vestita, mi fa mandare le foto. Io rispetto il suo essere geloso, non mi pesa. Mi fa piacere. Ma credo che sia bello che dopo tanti anni ci sentiamo ancora come due adolescenti gelosi ed innamorati".

Ora è tempo di relax per i calciatori, le compagne ed eventuali figli con Immobile e Jessica che sono scappati al caldo di Dubai. L'ultima istantanea postata dalla Melena, però, ha mandato in delirio i suoi tanti follower che non hanno perso tempo per commentare la sua foto in bikini: nonostante la recente gravidanza la sua forma è a dir poco strepitosa.



