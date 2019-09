Jessica Simpson con 45 chili in meno dopo il parto: “Ero arrivata a pesarne 108”

La nascita della terzogenita Birdie May aveva fatto prendere a Jessica Simpson tantissimi chili: la cantante ha rivelato di essere arrivata a pesarne più di 100, ma grazie ad una dieta specifica è riuscita a tornare in forma.

Già durante le prime due gravidanze, la Simpson aveva subito delle importanti trasformazioni fisiche, ma dopo i parti aveva messo da parte qualunque pigrizia ed era riuscita a tornare in forma. È successo anche dopo la nascita dell’ultima figlia e la cantante ha voluto festeggiare il suo traguardo mostrandosi splendente sui social dopo soli sei mesi dall’arrivo di Birdie May. “ 6 mesi. 45 chili in meno (sì, sono arrivata a pesarne 108) – ha scritto lei su Instagram - . Il mio primo viaggio lontana da Birdie May è emozionante per molte ragioni, ma sono di nuovo così orgogliosa di me stessa. Anche quando sembrava impossibile, ho scelto di impegnarmi ancora di più ”.