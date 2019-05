J.J. Cale ci commuove

Il brano Don't Call Me Joe è un piccolo capolavoro e mostra - una volta di più - quanto ci manchino la voce e la chitarra di J.J. Cale, che se n'è andato nel 2013 lasciando un vuoto incolmabile nella storia del rock. Eterno «looser» (però sempre al fianco di personaggi come Eric Clapton, inutile specificare che Cocaine, così come altre celebri canzoni, esce dalla penna di Cale) non ha fatto altro che suonare e comporre, e lo dimostra questo album che non è una raccolta raffazzonata ma un compendio di stupende ballate - che spaziano dal blues al country al rock - che J.J. custodiva nel suo cassetto preferito (e si dice che ci sia un altro album già pronto dello stesso livello). Ascoltare per credere Wish You Were Here e Maria.