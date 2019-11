Joan Collins odia il denim: "Basta coi jeans"

Joan Collins attrice salita alla ribalta per aver interpretato il ruolo di Alexis nella iconica soap opera trasmessa negli anni '80 Dynasty si è duramente scagliata contro il denim, ovvero il tessuto composto di cotone e lino, di colore blu con cui sono confezionati i pantaloni in taglio jeans. La Collins in un'intervista rilasciata all'edizione statunitense del mensile di moda Vogue, senza mezzi termini, ha dichiarato guerra al denim considerandolo sciatto e scadente augurandosi piuttosto il ritorno di uno stile più classico.

La donna oggi 86enne è il nuovo volto della campagna pubblicitaria natalizia del marchio Valentino. Nello spot realizzato vediamo la Collins fasciata in un abito di pizzo del tipico "rosso Valentino" e agghindata di diamanti suonare il campanello di una casa londinese e quindi salutare gli ospiti presenti intenti a cenare con tono mesto. La Collins allora stupita di non vedere dello champagne al tavolo ma solo del comune tè, ordina al suo valetto di distribuire dei pacchi regalo nei quali sono contenuti accessori Valentino. Quindi, dopo un netto stacco di montaggio vediamo tutti i convenuti abbigliati con le creazioni del marchio e per ultima la Collins stessa accennare dei passi di danza in una atmosfera colorata e festosa.

La donna nell'intervista afferma la sua totale avversione per i look basato sull'accoppiata jeans e maglietta che è ormai una consuetudine a Los Angeles, la città in cui risiede da oltre cinquant'anni. "Odio i jeans. Li odio, non donano. Poi odio i jeans con i buchi alle ginocchia o quelli con i buchi dappertutto. Non mi piacciono neanche le magliette con i loghi. Anche a me piace stare comoda ma voglio essere anche elegante!", sentenzia la donna. "Penso sia tragico - continua - nessuno oramai si veste elegante e quando lo fai, la gente lo sottolinea. Spero che le persone tornino a spendere soldi per gli abiti perché altrimenti sarebbe la fine di un'era".

La crociata contro il denim impegna ormai da tempo la Collins che nel 2012 già dichiarava: "Francamente, i jeans danno a tutti lo stesso aspetto. Una delle condizioni per essere glamour è che bisogna trovare il proprio look. Se proprio si devono indossare i jeans, che solo raramente stanno bene sulle donne over 40, devono essere blu scuro o neri e abbinati a t-shirt sciancrate o giacche con un taglio classico". C'è da dire però che proprio la Collins ha prodotto nel 1978 su proposta dell'uomo d'affari Philip Green una una linea denim tutta sua chiamata JC Jeans.

