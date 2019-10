Joe Bastianich è Matteo Renzi: la foto social pubblicata da Fiorello è virale

Rosario Fiorello non si smentisce mai. La sua ironia pungente non risparmia nessuno neanche i politici. Nel mirino dell'attore siciliano sono finiti, loro malgrado, Joe Bastianich e Matteo Renzi. Tutta colpa di una foto pubblicata dall'imprenditore italoamericano sul suo account Instagram e risalente a molti anni fa. Nello scatto Joe Bastianich abbraccia i suoi genitori, ma è l'incredibile somiglianza con un politico dei giorni nostri che ha scatenato la comicità irriverente di Fiorello. L'ex giudice di Master Chef non solo assomiglia, ma sembra proprio Matteo Renzi. Difficile, a colpo d'occhio, distinguere l'uno dall'altro.

Un'incredibile somiglianza che Fiorello non si è lasciata sfuggire e che il comico ha voluto condividere sul suo profilo Instagram: " Incredibile! Joe Bastianich da giovane era Matteo Renzi!! ". La battuta ha scatenato la reazione divertita di migliaia di follower che, in poche ore, hanno fatto diventare il post virale. Oltre duemila commenti si sono susseguiti sotto il post di Fiorello: " Ah xke nn è Renzi? ", " È vero... Ma nn gli hai fatto un gran bel complimento ", " Separati alla nascita ", " Alla fine i capelli allora non li ha persi ma se li è strappati poiché la somiglianza era veramente imbarazzante ". Somiglianza e commenti ironici che erano stati fatti dai follower anche sotto il post pubblicato alcuni giorni fa da Bastianich, segno che Fiorello ha colpito nel segno. La reazione dei diretti interessati? Non pervenuta (per il momento).