Joe Bastianich su Chef Rubio: "Assumerlo in mio ristorante? Non so neanche chi sia"

Joe Bastianich e Chef Rubio non se le mandano a dire. E pensare che tutto è nato da una frase all'interno di un'intervista. Joe Bastianich si è raccontato, nelle scorse ore, ai microfoni della trasmissione "I Lunatici" su Radio2. Durante la lunga chiacchierata, tra riferimenti musicali e culinari (le due grandi passioni di Bastianich), i conduttori chiedono all'imprenditore italoamericano un parere sul tanto discusso Chef Rubio. " Chi è Rubio? - risponde sorpreso Joe Bastianich - Se assumerei mai Chef Rubio in un mio ristorante? Non so neanche chi sia. L'ho sentito nominare, ma non ho mai visto un suo programma. Non so chi è ". Decisamente strano visto che Chef Rubio, negli ultimi tempi, è finito in mezzo a non poche polemiche.

Una stoccata mal digerita (per restare in tema) dal cuoco romano che, attraverso i social network, ha replicato all'ex giudice di MasterChef: " Ahahahahha bitch please. I tuoi autori lo sanno benissimo visto che vi facevano fare le cose che io trattavo con spontaneità e cuore anni addietro. Comunque se non mi hai mai visto ti conviene fare un ripassino ". Sul suo profilo Twitter Chef Rubio ha così rinfrescato la memoria a Joe Bastianich che su Chef Rubio e gli altri ha ancora qualcosa da dire. " La tv è invasa dagli chef - ha spiegato su Radio2 - Forse dobbiamo tornare al classico. Lo chef alla fine è una persona che cucina per gli altri, dà sostanza e piacere ad altri. Lo chef è un pò insicuro, deve essere sempre giudicato su ogni singolo piatto e sempre apprezzato e lodato per le cose che fa. E' il momento che lo chef torni in cucina ".