Joe Jonas e Sophie Turner in Francia per i fiori d’arancio

Per la sua festa prematrimoniale Sophie Turner, l'eroine de: “Il Trono di Spade”, ha indossato un vero e proprio abito da sposa bianco, che metteva i en risalto le sue forme ed è stata tutto il tempo mano nella mano a Joe Jonas nel parco dell’Hotel Crillon le Brave nel sud della Francia.

La coppia è stata fotografata nella notte a Chateau de Tourreau a Sarrians e si pensa che la cerimonia avrà luogo durante il fine settimana visto che nel parco del castello c'è anche una cappella.

In realtà i due si sono già legalmente sposati a Las Vegas dopo i Billboard Award del due maggio nella “White Chappel” con una cerimonia trasmessa in diretta sui social media. Ora però i due fanno le cose in grande con una festa che vedrà presenti tutti i loro amici e parenti. La sua damigella d’onore è la co-star del “Trono di spade” Maisie Williams, appena tornata da una vacanza alle Seychelles insieme al fidanzato Ruben Selby.

Maisie che la scorsa settimana era bionda, si è tinta i capelli di rosa proprio per la cerimonia. Alla festa saranno inoltre presenti il fratello di Joe, Kevin e la moglie Danielle, l’altro fratello Nick e la moglie Pryanka Chopra non sono invece stati avvistati.

Prima della cerimonia Joe e Sophie sono stato un paio di giorni a Parigi come hanno abbondantemente documentato sui social network tanto da far credere che la cerimonia si sarebbe svolta lì. Un modo per depistare le decine di paparazzi, cosa che però non sono riusciti a fare.