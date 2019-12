John Travolta e Olivia Newton John rimettono i vestiti di Sandy e Danny

Sono tornati! Dopo le allarmanti notizie sulla salute di Olivia Newton John data addirittura per deceduta, la decisione di John Travolta di mostrarsi senza parrucchino, eccoli splendidi di nuovo insieme, a vestire i panni di Danny e Sandy ben 41 anni dopo l’uscita cinematografica di " Grease" , uno dei film più amati del mondo del cinema da intere generazioni. Una reunion che ha emozionato e anche fatto uscire qualche lacrima ai fan di tutto il mondo. Chi non era presente ha comunque potuto vedere sui rispettivi social dei due attori, le immagini e i video di loro vestiti esattamente come i due personaggi dell’epoca.

41 anni dopo, quindi, John ha indossato nuovamente la sua iconica giacca di pelle nera, e Olivia la camicetta bianca e la lunga gonna gialla. “ Siamo tremendamente emozionati - ha scritto l’attrice postando le foto sul suo profilo Instagram dello stracolmo “Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach" - non avevamo più indossato questi vestiti da quando abbiamo girato il film ”. L’occasione di questa reunion è stato il " Meet’n Grease ", un’incontro di fan di tutto il mondo per rivedere il film tutti insieme e godere di spettacoli celebrativi dal vivo. Sia lo scatto che i video hanno immediatamente fatto il giro del mondo, diventando virali in poche ore, e raccogliendo migliaia e migliaia di like da parte dei fan di ogni parte del pianeta.

John Travolta, è stato il primo a postare le immagini e a scrivere sul suo profilo: “ E ’ ancora Grease ragazzi ”. Per lui, la pellicola ha significato il lancio della sua carriera a livello planetario con una piccola curiosità che forse in pochi sanno: “Avevo solo 18 anni, vidi quel musical a Broadway e rimasi fulminato, così mi feci avanti e mi presero”.

All’epoca però John non interpretò Danny, ma un altro personaggio secondario, fu solo nella trasposizione cinematografica che venne poi scelto per il ruolo principale di Danny. Da quel momento in poi il film diventa un vero e proprio tormentone diventando un successo planetario che dura ormai da più di 40 anni. I due rimasti sempre nell’olimpo della gloria, non hanno comunque avuto due vite semplici. John Travolta ha affrontato la morte del figlio Jett di soli 16 anni, mentre Olivia sta ancora combattendo il cancro diagnosticato nel 1992, e poi tornato nel 2013 e poi ancora lo scorso anno quando fu data per spacciata,