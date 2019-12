John Travolta è scioccato da quella scena di sesso in "Jerry Maguire"

È un attore poliedrico da sempre sulla cresta dell’onda. John Travolta ancora oggi resta un mito del cinema di ieri, di oggi e anche del domani. Celebre per il ruolo che ha ricoperto nei musical anni ’70, come è indimenticato la parte nel primo film di Quentin Tarantino, è un uomo che difficile si scompone, resta sempre al suo posto e affronta le difficoltà di questo mestiere con il sorriso sulle labbra. Eppure, durante la sua carriera, c’è qualcosa che proprio non è riuscito a digerire e che, a distanza di anni, gli crea ancora del disagio. E lo rivela in una recente intervista, anche molto bizzarra, che ha rilasciato in un notissimo programma americano.

Intervenuto in una puntata del The Late Night Show with James Corden, John Travolta racconta di una scesa di sesso che ha visto sul grande schermo da cui è rimasto molto scosso, anche se adesso ricorda quel momento con un lieve sorriso sulle labbra. L’attore ha partecipato nel 1996 a una delle prime proiezioni di “Jerry Maguire”, film con Tom Cruise in cui ha recitato anche Kelly Preston, moglie di Travolta. La scena in questione ha visto la Preston e Cruise coinvolti in un amplesso bollentissimo. E quella scena ha innescato la reazione dell’attore.

"Non puoi sapere cosa significhi il termine imbarazzante fino a quando non vedi tua moglie fare sesso con un altro uomo sul grande schermo – esordisce John Travolta- Ero lì seduto durante lo screening di Jerry Maguire, senza sapere a cosa andavo incontro. Quando è arrivata quella scena non sapevo cosa fare. C’era mia moglie che stava facendo sesso con Tom Cruise. È stato sorprendente e imbarazzante".

E incalzato dal conduttore: "No, non avevo idea che sarebbe successo una cosa del genere. O meglio sì, sapevo della scena ma non in quelle modalità. È stata dura, perché lei nel film si è rivolta a Tom nello stesso modo in cui si rivolge con me". Per fortuna, grazie alla prontezza del conduttore, la situazione è stata stemperata con una grassa risata. Durante l’intervista erano presenti altri attori come Aaron Taylor-Johnson, sua moglie e appunto John Travolta. Di recente è stato visto in Italia, al festival del Cinema di Roma, in cui ha presentato The Fantastic. Il film è stato aspramente criticato tanto da uscire, almeno qui in Italia, solo per il mercato dello streaming online.