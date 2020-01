C'è posta per te, miglior debutto di Maria De Filippi dal 2002 con Depp che consola una madre

Nella serata di sabato 11 gennaio, è stata trasmessa la prima puntata della nuova edizione di C'è posta per te. Un esordio col botto che ha conquistato la prima serata di ascolti con una media di 5 milioni 930mila telespettatori, pari al 30,16% di share, registrando, così, anche il miglior debutto dal 2002. E il rinnovato format ha riservato ai telespettatori un'ospitata particolarmente emozionante, che ha visto protagonista Johnny Depp.

Attore, produttore, musicista statunitense e classe 1963, ha stregato tutti gli spettatori accorsi nello studio Mediaset e i telespettatori. Molti utenti, non a caso, si sono mobilitati sui social per riportare parole d'elogio destinate al loro beniamino, alla luce del suo operato in puntata. Il divo hollywoodiano dallo sguardo magnetico è stato invitato a C'è posta per te da una donna rimasta vedova del marito, il quale è stato ricordato in puntata come una "morte bianca". L'uomo è, infatti, deceduto a causa di un incidente avvenuto sul posto di lavoro, come purtroppo ancora accade in Italia. Per la signora Rosa - questo è il nome della protagonista della storia- non è stato affatto facile riprendere in mano la sua vita, dopo la morte del consorte. Nei giorni successivi alla sua grave perdita familiare, la donna non voleva vedere nessuno, neanche i figli avuti dal marito, Rosalba ed Emanuele. Motivo per cui si è sospinta a scrivere alla Redazione di C'è posta per te, al fine di organizzare una sorpresa, in occasione della quale ha chiesto pubblicamente perdono ai suoi figli.

Ancor prima che entrassero nello studio i due ragazzi, la signora Rosa si è lasciata andare alla commozione per il compianto marito, all'ascolto del racconto della sua storia, ricordata da Maria De Filippi. E il divo ha sorpreso tutti con i suoi gesti da "antidivo". Ha, cioé, consolato la donna con parole di sostegno, l'ha accarezzata e le ha persino dato il fazzoletto quando ne ce n'è stato bisogno.

L'incontro tra i ragazzi e il loro beniamino è stato toccante. Depp ha parlato ai due giovani, consolandoli con parole profonde: "Mi ha molto emozionato la vostra storia, sono rimasto profondamente toccato. Siete persone speciali e coraggiose e anche vostra madre lo è. So che avete perso la luna, il sole nella vostra vita... ma tutto ciò che lui vi ha donato ve lo continua a dare (L'attore parla ai suoi fan, alludendo al loro padre defunto, ndr). Perchè è ancora con noi". "Se avete una famiglia, avete un esercito dietro di voi", ha proseguito.

Poi, ha incoraggiato i ragazzi a perseguire i loro sogni: "So che tu vuoi fare il barbiere, mentre tu sei portata per l'arte. Adesso chiamo il postino, allora". Ad un certo punto, ha mostrato ad Emanuele un set di attrezzi per mestieranti barbieri e a Rosalba ha donato una borsa di studio per il percorso di laurea in Arte. "Emanuele sei iscritto ad un corso per barbieri", ha, inoltre, fatto sapere Maria De Filippi al giovane ospite. I due ospiti sono apparsi visibilmente sorpresi dal loro idolo e Rosalba, in particolare, non è riuscita a trattenere le lacrime, per poi esclamare -con la voce rotta dal pianto- un dolce "Thank you" all'amato Johnny.

Johnny Depp e il messaggio sulla vita oltre la vita