Johnny Depp canta Heroes di David Bowie nel nuovo video dei The Hollywood Vampires

Johnny Depp è ancora alle prese con la battaglia legale contro l'ex moglie Amber Heard, che l'attore sta portando davanti a un tribunale con l'accusa di diffamazione. L'attrice di Aquaman, annunciata come prima ospite internazionale del Festival di Giffoni, ha infatti accusato l'ex compagno di averla picchiata, minacciata di morte e di aver addirittura quasi ucciso sua sorella.

Johnny Depp ha scelto di difendersi dalle accuse nelle sedi opportune, riempiendo pagine e pagine di testimonianze e video di sorveglianza che sembrerebbero scagionarlo. Intanto sta continuando a lavorare con la sua band, gli Hollywood Vampires, con i quali la scorsa estate aveva affrontato un tour europeo che li aveva portati anche all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Proprio in occasione del tour dello scorso anno, Johnny Depp aveva deliziato il pubblico con la sua versione di Heroes, storico brano di David Bowie, tra le ovazioni del pubblico. Ora il brano, riarrangiato, è stato inserito nel nuovo album dei The Hollywood Vampires, Rise, in uscita il 21 Giugno, con l'arrivo ufficiale dell'estate.

Per promuovere il brano è stato realizzato anche un video che miscela la registrazione della cover con le esibizioni sul palco:

