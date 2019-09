Johnny Depp chiede che non si usi il suo consumo di droga come prova

Johnny Depp ha fatto richiesta al giudice incaricato di seguire la sua causa contro Amber Heard per diffamazione che i documenti inerenti il suo uso di droga rimangano fuori dal processo.

È quanto viene riportato dai documenti ottenuti da The Blast, in cui Johnny Depp richiede che alcuni argomenti e prove non vengano accettate in tribunale. Una richiesta che si è legata anche al processo contro Gregg "Rocky" Brooks, in cui Depp ha fatto la stessa richiesta, aggiungendo di non voler trattare il tema Amber Heard.

Gregg Brooks ha fatto causa a Johnny Depp all'inizio dell'anno, accusato di averlo attaccato fisicamente sul set del film City of Lies. Accusa che Johnny Depp ha immediatamente negato, dicendo che si trattava solo di semplice difesa personale contro il membro della crew tecnica. Sempre secondo The Blast, Johnny Depp è convinto che Brooks vorrà utilizzare il suo divorzio con Amber Heard e la causa in corso all'interno del suo processo. L'attore, dunque, ha affermato che un simile utilizzo delle prove avrebbe "sviato in modo improprio" il giudizio della giuria.

Allo stesso modo Depp è convinto che utilizzare i documenti sul suo abuso di droga nel processo che lo attende contro l'ex moglie Amber Heard avrebbe solo lo scopo di metterlo "in cattiva luce" per poter influenzare coloro che saranno chiamati a esporre il proprio giudizio.

All'interno della richiesta di Johnny Depp si può leggere: "Non c'è bisogno di dire che Mr. Depp è un attore rinomato a livello internazionale e una celebrità. La vita di Mr. Depp e il suo modo di viverla sono frequentemente il soggetti di molti articoli sui giornali e sui media, così come in televisione. Alcuni articoli oscenamente alla ricerca del titolo sensazionalistico sono stati pubblicati nel corso degli anni, speculando riguardo l'uso di Johnny Depp di alcool e droga. Queste 'prove' non possono avere alcuna rilevanza".

Al momento il giudice non ha ancora espresso il suo giudizio.



