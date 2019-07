Il Joker di Joaquin Phoenix è già da Oscar 

Joker, il prossimo film interamente dedicato alla genesi dell’arcinemico di Batman, sarà la grande sorpresa del Festival di Venezia e corre veloce verso gli Oscar.

Abbiamo già avuto modo di vedere le prime immagini e il primo trailer del film con protagonista Joaquin Phoenix, ma non sempre le anticipazioni rispettano le aspettative. Questa volta però sembra proprio che il film non solo rispetterà le previsioni ma le supererà anche.

Il regista del Joker, Todd Phillips, già alla regia della trilogia de Una notte da leoni e quindi lontano non poco dal genere che tratta ora, ha convinto la Warner Bros. a presentare il film al Festival di Venezia in competizione con gli altri, anziché fuori concorso, come fatto un anno fa con A Star Is Born. Phillips infatti è ben consapevole del potenziale del Joker.

Intervistato da Variety, il direttore artistico del Festival del cinema di Venezia Alberto Barbera ha dato ragione al regista ed ha elogiato il suo lavoro: “ è il film più sorprendente che siamo riusciti a portare a Venezia quest'anno... Joker andrà dritto dritto agli Oscar. È oscuro e violento ma ha anche un'ambizione e un potenziale davvero sorprendenti ”. L’ultima ed unica volta in cui un attore ha vinto l’Oscar per la sua interpretazione in un cinecomic è stato con il premio postumo ad Heath Ledger, appunto per il Joker ne Il cavaliere oscuro. Per quanto riguarda invece i film, solo con Black Panther agli ultimi Oscar abbiamo visto un cinecomic nominato nella categoria miglior film.

Il Joker quindi non sarà il solito cinecomic. La scelta di fare un film interamente dedicato a questo personaggio lo differisce non poco dalla solita retorica presente nei cinecomics a cui siamo abituati, portandolo più in linea con la trilogia del cavaliere oscuro di Christopher Nolan, come confermato dallo stesso Alberto Barbera, e quindi con una vena autorale che fa ben sperare. In questo senso infatti il regista Todd Phillips ha precisato che il film non seguirà le vicende viste nei fumetti. Sarà una storia originale la quale tuttavia avrà comunque dei punti di riferimento con il mondo del Joker.

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) lentamente si trasformerà nel personaggio che tutti conosciamo come Joker, cioè un criminale vestito da clown dalla risata compulsiva e inquietante. Vedremo anche un giovane Bruce Wayne (Dante Pereira-Olson), nonché futuro Batman, e l’ambientazione sarà negli anni ’80, a Gotham City, la città del cavaliere oscuro. Nel cast inoltre c’è anche Robert De Niro in un ruolo di assoluta importanza.

Il mix ottenuto con un regista inaspettato che arriva dalla commedia, le indiscusse capacità di Joaquin Phoenix e un personaggio tormentato come il Joker potrebbero sfatare il tabù per il quale un racconto di questo genere non può vincere l’Oscar come miglior film e magari consegnare la prima statuetta a Phoenix stesso.