Jon Bernthal alla gara di jiujitsu del figlio

Jon Bernthal è stato immortalato da una fan in un momento privato della sua vita, lontano dalle luci di Hollywood e delle serie televisive.

L'attore, diventato famoso al grande pubblico soprattutto per aver interpretato Frank Castle nella seconda stagione di Daredevil e in The Punisher, è apparso in uno scatto rubato che lo ritrae ad un allenamento di jiujitsu di uno dei suoi tre figli.

Nella fotografia scattata di nascosto, Jon Bernthal è seduto accanto alla moglie e rivolge lo sguardo verso quello che presumibilmente è il centro della palestra, dove il figlio si sta allenando. Ha uno sguardo da padre orgoglioso.

La didascalia che accompagna lo scatto recita: "Nessuno ha riconosciuto questo ragazzo. Era qui al corso di jiujitsu di mio figlio. Suo figlio anche si allena qui. Troppo figo".

Jon Bernthal ha interpretato Shane Walsh nella serie AMC The Walking Dead e a Novembre arriverà nei cinema italiani nell'atteso Le Mans'66 - La Grande Sfida, pellicola che racconta del tentativo fatto dalla Ford di creare una macchina che fosse in grado di competere con la Ferrari su circuito. Jon Bernthal apparirà anche nel film prequel tratto dalla famosa serie cult I Soprano.

