Jonathan Kashanian sbarca a Detto Fatto per risollevare gli ascolti

Non c'è pace per "Detto Fatto" il programma pomeridiano di Rai Due. La trasmissione condotta da Bianca Guaccero è cominciata solo da due settimane ma è già al centro di numerose polemiche e cambiamenti in corso d'opera. L'addio chiacchierato dello stylist Giovanni Ciacci, lo spostamento di orario (posticipato di mezz'ora) e i deludenti dati di ascolto non stanno, infatti, facendo decollare la trasmissione. Neppure l'arrivo di due volti amati dal pubblico, Guillermo Mariotto e Carla Gozzi, sembra aver premiato il programma, anzi. Tra la padrona di casa e l'opinionista venezuelano ci sono stati addirittura dei battibecchi in diretta.

Meglio correre ai ripari, deve aver pensato il direttore di rete Carlo Freccero. A risollevare le sorti di "Detto Fatto" potrebbe pensarci Jonathan Kashanian entrato a far parte del team della Guaccero dalla puntata del 25 settembre scorso. L'ex gieffino, ospite della trasmissione, è piaciuto così tanto alla conduttrice e ai telespettatori che si è conquistato un posto fisso all'interno del programma. La sua rubrica dedicata al gossip, "Senti chi Sparla", è apparsa frizzante e ben fatta tanto da garantirgli un ritorno giornaliero in televisione. Per lui, oltre allo spazio dedicato al pettegolezzo, ci saranno anche altri momenti di irriverente allegria (ancora top secret). Jonathan Kashanian non è nuovo a ruoli del genere. Tutti lo ricordano al fianco di Silvia Toffanin nelle prime edizioni di Verissimo, dove lui parlava proprio di gossip e notizie dal mondo dello spettacolo.