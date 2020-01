"Cantante mascherato", Jonathan Kashanian: "È calato il gelo in studio"

Lo scorso venerdì 10 gennaio, è stata trasmessa la prima puntata de Il cantante mascherato, un detective-game condotto da Milly Carlucci. Al nuovo format della Rai in questione, la giuria composta da Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Guillermo Mariotto e Patty Pravo, è chiamata a votare i cantanti mascherati, che si esibiscono nelle quattro puntate previste per il gioco. E, nella prima puntata, sono apparsi come ospiti in studio alcuni tra i papabili concorrenti di Ballando con le stelle 2020. Parliamo di Giulia Salemi, Elisa Isoardi e Jonathan Kashanian.

Quest'ultimo ha ironizzato su Il cantante mascherato, a Detto fatto (format condotto da Bianca Guaccero su Rai 2). L'opinionista ha, cioé, parlato di alcune gaffe registratesi al primo appuntamento del detective-show, che, chiaramente, non è un "competitor" di Rai 2.

In particolare, Jonathan ha confidato dalla Guaccero che Ilenia Pastorelli aveva ipotizzato che uno dei cantanti mascherati -presentatisi al detective-game- fosse Pupo. La giudice- a Il cantante mascherato- si era palesata del tutto ignara che il cantante ipotizzato fosse -di venerdì- in onda al Grande fratello vip su Canale 5, in quanto opinionista del reality Mediaset. "In studio è calato il gelo e Milly Carlucci era molto imbarazzata", è il primo spiffero. E quest'ultima non è la sola gaffe commessa a Il cantante mascherato, così come riportato a Detto fatto.

L'opinionista ha fatto luce anche su un altro momento d'impasse, che ha visto protagonista Patty Pravo, al detective-show di Rai 1 . "Non ha riconosciuto Orietta Berti - ha aggiunto Kashanian -. Neanche quando si è tolta la maschera da unicorno". Così come emerge da un video - visibile su Instagram - non appena l'eliminata Orietta Berti aveva gettato la sua maschera, Patty Pravo si era, infatti, domandata sulla collega smascherata: "Ma chi è?".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilcantantemascheratoRai (@ilcantantemascheratorai) in data: 10 Gen 2020 alle ore 3:13 PST

Sul conto dell'iconica giudice Pravo, Kashanian ha, inoltre, spifferato: "In rete, in molti si sono chiesti chi si nascondeva dietro Patty Pravo, perchè aveva un viso che sembrava una maschera".

Le gaffe a Il cantante mascherato: parla un volto Rai

Sui social, sono state documentate con accuratezza e in diversi post, come foto e video, le gaffe di cui ha parlato Jonathan Kashanian a Detto fatto. Anche l'opinionista storica di Ballando con le stelle (dance-show condotto da Milly Carlucci su Rai 1), Selvaggia Lucarelli, ha -pubblicamente e in modo spontaneo- ironizzato sulla giuria del neo detective-game di casa Rai . “La giuria del Cantante Mascherato? Insuperabile. Adoro il colore delle loro poltrone”, ha scritto, infatti, la giornalista e volto televisivo, in un tweet sibillino condiviso con i follower.