Jovanotti ricorda Nadia Toffa al Beach Party: "Bella è per lei"

"Calda come il pane... mentre ti allontani stai con me forever. Bella". Queste ultime sono solo alcune delle emozionanti parole di Bella, una hit che Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti ha voluto dedicare alla compianta giornalista ed ex conduttrice de Le iene, Nadia Toffa.

Il cantautore Jovanotti, in occasione del suo live-show tenutosi a Policoro, durante la sua nuova tappa del Jova Beach Tour, ha così voluto rivolgere un pensiero all'ex Iena, tragicamente scomparsa lo scorso 13 agosto. Mentre a Brescia la camera ardente allestita per Nadia è rimasta accessibile a tutti, Jovanotti ha cantato la sua Bella per l'indimenticabile Toffa e dal pubblico è partito uno scrosciante applauso.

In un suo post pubblicato su Instagram, Jovanotti ha destinato un messaggio di cordoglio rivolto alla compianta Nadia: "Ciao Nadia, ci si impiegava un attimo a volerti bene, uno sguardo due parole e sembrava di essere amici da sempre. Hai lasciato entrare tutti nella tua vita, perché vedessero quanta forza c’era dentro quel corpo leggero. Ricorderò sempre il tuo sorriso e la tua amicizia istantanea. Hai avuto un coraggio grandissimo nel modo in cui hai affrontato due malattie, una delle due è la superficialità e il giudizio facile sparato attraverso un post o un commento ignorante. Hai vinto tu. Ci mancherai, ma il tuo coraggio resta".

Nadia Toffa: Jovanotti le dedica Bella

Jovanotti custodisce nel cuore un ricordo davvero speciale di Nadia Toffa. Lo scorso anno, la "iena" improvvisò un'incursione assieme al suo collega Nicola Savino sul palco di Bologna, dove il cantante Cherubini stava esibendosi, e il tutto accadeva una settimana dopo che Nadia aveva annunciato che si sarebbe concessa una pausa dal piccolo schermo, perché fortemente provata dalle terapie.

Per questo, Lorenzo decise di dedicarle dal vivo Bella, guardandola negli occhi, sul palco del suo concerto bolognese e Nadia Toffa, bella fuori e dentro, rimase particolarmente emozionata.