Jovanotti sposerà 17 coppie durante i suoi concerti: ecco chi sono

Per scegliere le 17 coppie che unirà in matrimonio durante il suo prossimo tour estivo Jovanotti ha organizzato una regolare estrazione a sorte, con tanto di funzionario della Camera di commercio a vigilare sulla regolarità. Ci sarà un matrimonio per ciascuna data del tour Jova Beach Party (leggi i nomi sull'articolo su L'Arno.it). In tutto sono state 2812 le richieste pervenute a Jovanotti per partecipare al singolare "concorso". Tolti alcuni nomi esclusi per irregolarità insormontabili (ad esempio due persone che avevano scritto di voler sposare la stessa donna), si è svolto il sorteggio, durato circa un'ora e documentato da un video.

"Le spiagge? Più pulite di prima"

"La mattina dopo i miei concerti vedrete che la spiaggia sarà più pulita rispetto al giorno prima", ha detto Jovanotti a Firenze per presentare le date toscane del tour, il 30 luglio e il 31 agosto a Viareggio (Lucca): "Conosco il mio pubblico e so che è gente ganza e come me è attenta ai temi della salvaguardia dell'ambiente".

Botta e risposta con Messner