Julia Roberts fuori dagli Emmy: la prende con ironia

Julia Roberts è stata snobbata dalle nomination agli Emmy. Ma l’attrice non l’ha presa male, anzi: ci ha scherzato su, attraverso il suo profilo Instagram.

L’artista ha infatti pubblicato uno screenshot di una notifica su smartphone, che riporta la notizia dei grandi esclusi dalle nomination agli Emmy, gli “Oscar” della televisione statunitense. Questi esclusi sono, oltre a Roberts, George Clooney e Emma Stone. “ Be’, sono almeno in eccezionale compagnia ”, ha chiosato l’attrice nella didascalia social.

Julia Roberts è infatti stata protagonista della serie “Homecoming”, ma come riporta la Cnn non è stata presa in considerazione per il lavoro svolto in quel thriller a tema militare - a differenza di un programma omonimo di Netflix, che è in realtà un concerto di Beyoncé e che ha ricevuto invece sei nomination.

Tra i grandi snobbati ci sono inoltre Clooney con la sua serie “Catch 22”, acclamata dal pubblico ma che ha ricevuto nomination solo per due categorie tecniche, cioè montaggio audio e visual effects. Assente del tutto “Maniac”, serie Netflix con appunto il premio Oscar Emma Stone affiancata dal pluricandidato all’Oscar Jonah Hill.

La premiazione degli Emmy si terrà il 22 settembre al Microsoft Theatre di Los Angeles. A fare incetta di nomination sono stati “Game of Thrones” - ma non è certo una novità - e “Marvelous Mrs Maisel”. Il network Hbo ha ricevuto in totale 137 nomination, contro le 117 di Netflix. Tra le varie serie e miniserie grande attenzione anche per “Chernobyl”, sceneggiato che ha raccontato il dramma dello storico disastro ambientale e umano occorso nel 1986: per il momento è candidato a 4 Emmy, tra cui al migliore attore protagonista, il britannico Jared Harris.

