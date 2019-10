Julia Roberts spegne 52 candeline e diventa una cowgirl

Cinquantadue anni sulla carta d’identità, ma con l’aspetto di una ventenne. Ieri, 28 ottobre, Julia Roberts ha spento le sue candeline di compleanno. Per lei il tempo non sembra passare mai, come dimostra la foto che ha postato sul suo profilo Instagram. Eppure dal suo esordio cinematografico, con il film Mystic Pizza, sono trascorsi 21 anni.

" 52. Yeehaw ", recita la didascalia. Per lo scatto, ha optato per un look country chic: cappotto lungo beige, elegante, una bandana al collo bianca e nera con le frange, i lunghi capelli biondi mossi dal vento. Sicuramente non è una foto della sua festa di compleanno: da poche settimane ha ritagliato i capelli appena sopra le clavicole, nuovo must di stagione. Ma le piccole rughe d’espressione sulla fronte fanno pensare che non risalga a molto tempo fa.

Julia Roberts non ha paura del tempo che passa e di mostrare i segni del tempo. Anzi, parlando del suo 50esimo compleanno aveva raccontato alla rivista Harper’s Bazaar che per lei crescere era come " trasformarsi ancora di più nella persona che i tuoi cari sanno che sei ". Raggiungere quella consapevolezza di sé, del proprio corpo, che ti rende libera da trucco, abiti succinti e tacchi alti, perché ti senti bella anche acqua e sapone. E infatti sul suo profilo social, si mostra spesso al naturale, con una t-shirt o la felpa di pile, l’occhialone da sole copri-occhiaie e il suo sorriso a 32 denti che l’ha resa famosa nel mondo.