Julia Roberts: "Il vero Pretty Woman aveva un finale triste"

Ospite del popolare show americano “Variety’s Actors on Actors”, Julia Roberts ha rivelato che il vero finale di “Pretty Woman” era in origine molto meno romantico di quello che tutti conosciamo. La protagonista, infatti, finiva con l'essere invitata a scendere da un'auto di lusso in un quartiere malfamato e tornava alla sua vita di sempre.

Nel film del 1990, che trasformò Julia Roberts in una star, l'attrice interpretava Vivian, una prostituta dal cuore d'oro che riusciva a conquistare l'amore di un ricco e affascinante uomo d'affari. Ma all'inizio la storia più che una commedia sentimentale doveva essere un graffiante ritratto sull'incomunicabilità tra due esseri umani che arrivavano misteriosamente a incrociare il proprio destino ma solo per breve tempo per poi tornare a gravitare ognuno nella propria orbita perché incapaci di abbattere le barriere sociali che li dividevano.

“ Il finale doveva essere triste e vero, con me che tornavo alla mia vita di sempre, scaricata da un'auto di lusso in un vicolo sporco e buio e la pellicola doveva essere un film oscuro e grintoso, non quella commedia rosa che è poi diventato ", ha detto la Roberts, rivelando che fu la produzione a imporre il cambio di finale per rendere il prodotto più commerciale, visto che era stato coinvolto nel progetto un sex symbol come Richard Gere che “ non poteva recitare il ruolo di un cinico ricco che inizia e finisce il film senza che l'amore tocchi il suo cuore. La sua fan base non l'avrebbe accettato ”.