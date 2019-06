Julia Rose, la modella e star di Mtv che posa sempre (mezza) nuda

Forse non ne avevate ancora sentito parlare, ma ormai è diventata una delle (tante) regine di Instagram. Di chi stiamo parlando? Di Julia Rose.

Venticinque anni, modella e influencer. Nata a New Orleans, la giovane è diventata famosa negli Stati Uniti partecipando a un reality show di Mtv. Era il 2016 e fu una delle protagoniste della quarta stagione del format "Sei tu l'unica?", dove un gruppo di ragazze e ragazzi viene accoppiato secondo un algoritmo che fa da cupido, o perlomeno ci prova…

Comunque, su Instagram Julie Rose ha la bellezza 1,9 milioni di follower. Il motivo? Ogni foto e ogni video che posta la ritrae sempre praticamente nuda o coperta da bikini più che succinti. Il suo profilo è un continuo di scatti bollenti, in topless, in perizoma, con il seno nudo coperto solo dalle mani, con il "lato b" in bella mostra e via discorrendo, il tutto condito da sguardi languidi e ammiccanti.

Insomma, basta farsi un giro sulla sua pagina per comprendere la ragione del suo successo…