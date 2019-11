Julie Andrews: "Volevano drogarmi per vedere cosa fa Mary Poppins strafatta"

Come riportato dal Daily Mail, a Julie Andrews una volta successe di essere invitata col marito Blake Edwards a una festa a Hollywood dove i padroni di casa cercarono di costringerla a forza a prendere della cocaina perché “ volevano assolutamente vedere com’era Mary Poppins da drogata ". Nella sua autobiografia “ Home Work: A Memoir of My Hollywood Years ”, l'attrice 84enne ha rivelato che al suo defunto marito quella stessa sera fu offerta ogni tipo di droga, e tutta di alta qualità, mentre entrambi erano ospiti nel 1971 di un party a casa di "un agente di Hollywood molto potente".

" Appena siamo entrati in quella villa, io e Blake ci trovammo di fronte a una classica scena di quei tempi, con vassoi d’argento pieni di ‘roba’ disseminati ovunque. Durante la cena la coca veniva passata in giro come dessert. Quando è stata offerta a me e Blake, entrambi abbiamo rifiutato, ma i padroni di casa erano fuori giri e hanno iniziato a pressarmi perché accettassi. Erano curiosi di vedere come avrebbe reagito Mary Poppins a una sniffata. Mi cantavano: ‘Basta un poco di zucchero…’, come nella canzone del mio film sulla tata dai poteri magici ”, ha ricordato l'attrice premio Oscar e Leone D'Oro alla carriera.

Il marito Blake, famoso regista di tanti commedie brillanti, intervenne in suo aiuto. " Non ha bisogno di nessuna di queste cose – disse - È abbastanza forte per affrontare la vita così com'è ." L’attrice ricorda che “ erano tutti intorno a me con questo vassoio, pronti a ficcarmici la testa dentro. Grazie a Blake misericordiosamente la smisero e si tirarono indietro. Poi decidemmo di andarcene, passando letteralmente sopra corpi di star famosissime svenute, rantolanti, altre a fatica appoggiate al muro per cercare di stare in piedi. Totalmente distrutte "