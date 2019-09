Justin Bieber in ansia per il matrimonio con Hailey Baldwin

Preparativi di nozze in corso per Justin Bieber e per Hailey Baldwin: la giovane coppia avrebbe deciso di celebrare ufficialmente l'unione davanti agli amici e parenti più stretti. La data prescelta è il 30 settembre 2019 e l'avvicinarsi dell'evento sta mettendo sotto pressione proprio il futuro marito, non certo per un ripensamento dell'ultimo secondo, bensì per il desiderio che tutto si svolga in modo perfetto. Come tutti i futuri sposi, anche il cantante è elettrizzato dall'imminente matrimonio, ma teme che qualcosa possa non funzionare trasformando in un incubo la giornata di gioia: la classica ansia legata alla preparazione di un evento così importante.

Justin e Hailey si sono sposati in segreto circa un anno fa, presso il palazzo di giustizia di New York, dopo una romantica proposta di matrimonio avvenuta pochi mesi prima durante una vacanza alle Bahamas. I due, che hanno inziato a avivere insieme sin dal primo momento, avrebbero allargato la famiglia adottando una serie di cani e gatti, mostrandosi sempre più uniti e innamorati. Un anno intero, questo il tempo necessario per progettare, definire e inifine stabilire la data delle celebrazioni ufficiali: un evento da condividere con le persone a loro più care e che avrà luogo nella Carolina del Sud.

Comprensibile quindi l'ansia del futuro sposo che, a detta delle persone più vicine, appare molto emozionato ma anche pronto ad affrontare una giornata piena di magia e amore. Il desiderio che tutto sia perfetto e impeccabile, che tutti si divertano e che nulla rovini la giornata: questo l'obiettivo primario del giovane artista e della futura sposa. Desiderio più che lecito per qualsiasi coppia pronta a convolare a giuste nozze e, nonostante l'ansia da matrimonio, Justin ha trovato anche il tempo per aprirsi nuovamente ai suoi fan parlando della depressione, che combatte da anni e che sta superando positivamente. Il cantante si è messo a nudo raccontando dell'impatto che la fama ha avuto sulla sua giovane vita, delle scelte sbagliate e dell'abuso di droghe che l'hanno spinto in un vortice nero. Ma questo fa ormai parte del passato, forte degli affetti più cari e dell'amore della moglie, sentimenti importanti che lo sorreggono verso la vittoria.

