Justin Bieber e Selena Gomez pizzicati insieme in Giamaica

Dopo le voci di una presunta rottura tra Selena Gomez e Justin Bieber, i due sono stati pizzicati di nuovo insieme.

Il settimanale Chi, infatti, li ha beccati in Giamaica in occasione del matrimonio del padre del cantante. E nel numero in edicola da mercoledì 28 febbraio, pubblica in esclusiva le foto dei baci passionali che Selena Gomez e Justin Bieber si sono scambiati in gran segreto.

I due fidanzatini, infatti, sono mesi che non si mostrano più in pubblico, anche se i paparazzi riescono sempre a beccarli in atteggiamenti piuttosto intimi. E nonostante l'aura di mistero che ruota attorno a loro e alla loro storia d'amore, la Gomez e Bieber da cinque anni a questa parte fanno sognare il pubblico. Tra tira e molla e dure dichiarazioni, i due piccioncini stanno ancora insieme tanto che ora circolano le voci di una proposta di matrimonio...