Justin Bieber, fuga d’amore in Italia con Hailey Baldwin

Sono la coppia più amata del web, quella formata da Justin Bieber ed Hailey Baldwin. Solo recentemente i due sono balzati agli onor di cronaca perché si sarebbero già sposati in grande segreto al City Hall di New York, anche se tutt’oggi nessuno ha confermato o smentito il rumor.

Ora spuntano sul web, grazie al profilo italiano di Justin Bieber, alcune foto che ritraggano l’artista insieme ad Hailey Baldwin in una vacanza da sogno nel cuore della Costiera Amalfitana. La città di Positano è stata per qualche giorno il loro nido d’amore. Anche se i due erano previsti alla Milano Fashion Week, hanno preferito una breve vacanza di sole cuore e amore, grazie anche alle alte temperature che si sono registrate, invece che frequentare le sfilate e finire sotto i flash dei fotografi. Non solo Positano ma anche Ravello e Salerno le mete scelte da Bieber e consorte. Dalle indiscrezioni trapelate in rete, la coppia è stata avvista in una lussuosa villa a Ravello, ma nonostante tutto, l’occhio indiscreto dei fan, è riuscito a raggiungere il luogo in cui sia Bieber che Hailey si sono rifugiati. Stranamente sono molti i fortunati che sono riusciti a scattarsi una foto e ricevere un autografo dal celebre artista.

Il profilo Twitter di”Justin Biebier Italia” conferma che la coppia si è goduta una gita in barca, un pranzo in albergo e una visita alla città. Tra i due tutto sembra funzionare alla perfezione. La fuga d’amore potrebbe essere una sorta di luna di miele.