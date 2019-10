Justin e Hailey Bieber un matrimonio a peso d'oro

Justin Bieber 25 anni, Hadley Bieber 22, hanno finalmente pubblicato le foto ufficiali del loro secondo matrimonio, dove più che loro due, quello che si nota sono i gioielli che hanno sfoggiato, compresa una griglia di diamanti per denti di Justin. Lunedì, dopo essersi sposati nel Montage Palmetto Bluffs della Carolina del Sud, i due e i loro ospiti vip, hanno documentato per un intero giorno tutta la cerimonia, ed oggi Justin e Haley, hanno mostrato per la prima volta le immagini ufficiali del loro album di nozze con indosso gioielli per 750.000 dollari.

Solo l’anello di fidanzamento di Hailey, che pare sia di Tiffany costa mezzo milione di dollari. La modella, ha anche indossato un paio di orecchini di platino del valore di 123.000 dollari. Justin è stato un po’ più ‘modesto’ rispetto ad Haley, con una semplice fascia d’oro sul suo dito. Ma quello non era l’unico gioiello che indossava.

La popstar si è fatto creare un grillz (una specie di griglia per i denti indossata dai rapper) con diamanti israeliani da ben 25.000 dollari. Justin lo aveva presentato sui social anche la scorsa settimana, e ha pensato di abbinarci, giusto per, un prezioso orologio Audemars Piguet da ben centomila dollari, un regalino che si è fatto a pochi giorni dal sì.

Ma tra tanto splendore c’è stato anche spazio (poco in effetti) per il sentimento, sui loro social i due hanno postato dolci parole d’amore: Justin ha scritto: " Non vedo l’ora di stare per sempre con te Hailey Bieber" , e lei ha romanticamente risposto: “ Per sempre con il mio essere umano preferito ”.

Hailey per la cerimonia ha indossato un bellissimo mini abito di Vivienne Westwood, con orecchini di perle, e sandali Jimmy Choo con fiocchi bianchi da 975 dollari. Il locale con una vista spettacolare sul fiume era stato illuminato da migliaia di lucine, e gli ospiti sono stati serviti da camerieri in giacca nera.

I tavoli da pie nic erano decorati con bellissime composizioni floreali, mentre cesti carichi di verde scendevano dal soffitto. Il matrimonio è stato poi celebrato al tramonto nella cappella del Somerset vicino all’hotel e il ricevimento è stato fatto nel Wilson Ballroom ed è costato 390 dollari ad invitato.

Tra gli ospiti c’erano Kendall e Kyle Jenner, la loro madre Kris, e il cantante Usher. Presenti anche i genitori di Hailey e la mamma di Justin Pattie Mailette. Presente anche il papà di Justin con la nuova moglie Chelsea e la loro figlia di 13 mesi sorellastra di Justin. Molto semplice il menù che comprendeva bistecca e insalata il tutto bagnato con bottiglie di champagne millesimato. La festa è durata fino a tarda notte e gli ospiti hanno alloggiato nelle 152 stanze dell’hotel che partono da 314 dollari, anche se la maggior parte di loro ha alloggiato in quelle da 1750 dollari.

Sempre seguendo i loro social, i due dopo il romantico e costoso matrimonio, sono tornati a Los Angeles, insieme ad alcuni amici e ai regali ricevuti. Ovviamente non con un volo di linea, ma con un Jet privato dal 13,500 dollari l’ora. Anche il volo è stato ‘socialmente’ documentato, con le schermaglie amorose dei due, con Justin che dice a Hailey di non baciarlo, visto che ora sono sposati, e lei che le fa il broncio.

"1">