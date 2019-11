Justin Timberlake ha tradito Jessica Biel?

Nelle ultime ore fa discutere il gossip che vedrebbe Justin Timberlake vivere una crisi d'amore con Jessica Biel. Il cantante pop per antonomasia è stato immortalato in alcune immagini, che lo ritraggono in atteggiamenti "compromettenti" con una sua collega sul set del nuovo film Palmer, Alisha Wainwright.

L'attrice 30enne è stata paparazzata insieme alla popstar 38enne nonché consorte di Jessica Biel (37 anni, ndr), mentre i due si trovavano su un balcone, nel bel mezzo di una serata trascorsa tra amici. Justin e Alisha sono attualmente impegnati nel ruolo di protagonisti per Palmer- un film drammatico diretto dall’attore e regista statunitense Fisher Stevens per SK Global- in cui interpretano il ruolo di innamorati.

Nello specifico, lo scorso giovedì, i due colleghi si sarebbero concessi -fuori dal set- una serata all'insegna dello svago nel bar Old Absinthe House, sito a Bourbon Street, in New Orleans. E ora i due co-protagonisti di Palmer fanno discutere molto sul loro conto, alla luce delle esclusive immagini della loro paparazzata pubblicata da The Sun. La fonte ha infatto reso noti una foto e un video che immortalano alcuni attimi della notte trascorsa dai presunti amanti. Nel videofilmato, Justin e Alisha appaiono molto vicini mentre sono sul balconcino del bar e, in particolare, Timberlake sembra alzare il gomito con l'alcol per poi finire in preda ad un "hangover", tanto da apparire barcollante nel momento in cui si alza in piedi. I due presunti amanti sarebbero stati insieme sul balcone per almeno 40 minuti, prima di entrare all'interno del bar in cui sono stati avvistati. E per l'occasione, nella serata di svago dello scorso 21 novembre, Timberlake non ha a quanto pare indossato la fede nuziale.

Una voce smentisce il tradimento di Justin Timberlake

In tantissimi, soprattutto tra i fedeli sostenitori della coppia storica, formata da Justin Timberlake e Jessica Biel, si sono mobilitati a riportare sui social dei commenti circa quanto divulgato dai media sui loro beniamini. In molti non credono che Timberlake abbia realmente tradito la moglie Jessica, con la quale il cantante è sposato da sette anni e ha un figlio di 4 anni, Silas.

In una foto pubblicata sul sito-web The Sun, l'attrice Alisha Wainwright accarezza con una mano il ginocchio di Timberlake mentre lui stringe la mano della collega con la sua. Una foto quest'ultima in cui i due attori di Palmer sembrano essere molto complici tra loro. Il che potrebbe compromettere il matrimonio dell'ex storico di Britney Spears con l'attrice Jessica Biel, con cui Justin Timberlake convolava a nozze nel 2012.

Su quanto è emerso in rete, una fonte insider vicina ai due co-protagonisti del film drammatico, Palmer, smentirebbe per il momento la voce sul presunto tradimento inferto da Justin Timberlake a Jessica Biel: “C’è un balcone con un gruppo di persone dove non succede davvero nulla. Justin sta girando il film Palmer, lavorano insieme ed erano fuori con tutto il cast”.

