Justine Mattera, nuda zombie su Instagram

Justine Mattera, la showgirl americana naturalizzata italiana, famosa per essere stata la compagna di Paolo Limiti, ha ancora un fisico da urlo nonstante i suoi 48 anni. Anche perché ha una passione sfrenata per lo sport. Tanto è vero che ha percorso alcune tappe di presentazione del Giro d'Italia 2019. D'altra parte, questa sua passione per la bicicletta la resa protagonista, recentemente, di un brutto incidente che l'ha portata a ribaltarsi in strada procurandosi delle abrasioni su tutto il corpo, ma in particolare sull'anca e sul gomito. Nonostante questo, l'indomita showgirl è tornata a posare per diverse foto su instagram.Tra cui una in versione "zombie" che ha fatto scatenare non solo i follower, ma anche alcuni haters.

Justine Mattera: Nuda zombie

In pratica la showgirl americana ha pensato di trarre il meglio da una spiacevole disavventura. E ha posato per un workshop mettendo in evidenza, oltre alle sue splendide forme, anche lividi ed escoriazioni. Non per niente, accanto allo scatto Justine ha pubblicato un commento che rivela anche tutta la sua forza di carattere: "Lotto fino alla fine.

Come fai a fare un workshop di fotografia quando sei piena di lividi da una caduta in bici? Assecondi la natura! Diventi una guerriera contro gli zombie. Una ciclista del Giro del Walking Dead".

In buona sostanza, Justine Mattera si è fatta fotografare con addosso solo delle bende bianche, mettendo in mostra un fisico davvero invidiabile. E, naturalmente, uno scatto del genere non poteva passare inosservato. Finora ha raggiunto 15400 likes e quasi 600 commenti. Ma tra i tanti complimenti c'è stato anche chi ha criticato la scelta della showgirl. Qualcuno, infatti, ha commentato: "Non si arrende e si spoglia sempre nuda!". Justine, comunque, ha mostrato di essere attenta ai commenti. infatti, ha risposto alla critica: "Tu che faresti se ti pagassero e avessi il fisico da triatleta? Sicuramente non ti lamenteresti!". Qualcuno, in maniera un po' macabra, l'ha definita: "Bellissima in versione zombie". Ma lei , con la massima naturalezza, ha risposto: "Sono semplicemente me stessa".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?