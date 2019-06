Justine Mattera posta su Instagram una foto hot

Justine Mattera ha 47 anni. Ma sta dimostrando di essere una vera e propria maestra di erotismo. Da diverso tempo, infatti, la showgirl americana naturalizzata italiana continua a postare su Instagram degli scatti veramente sensuali. E questo senza far caso ad eventuali incidenti che possa aver subito. L'ultima, in ordine di tempo, ha quasi fatto gridare allo scandalo.

Justine Mattera a gambe alzate "senza slip"

L'ex compagna di Paolo Limiti ha trasformato una cosa iniziata come per gioco in un'attività ben remunerata. Fondamentalmente, è questo il motivo dei continui scatti sexy e provocanti postati in ogni occasione. Anche se con l'ultimo si è arrivati, forse, ad un limite quasi invalicabile. Justine Mattera ha pubblicato una foto dove è seduta in poltrona all’aperto, indossa un costume bianco intero la cui parte bassa proprio non si nota. Questo crea una sorta di "effetto speciale" in virtù del quale la showgirl sembra nuda dalla vita in giù. Non solo ma, piega e solleva le gambe: si intravedono dei cerotti sulla coscia e quasi anche le parti intime.

Ovviamente, la reazione dei follower non si è fatta attendere. C'è chi ha commentato la foto con una certa ironia scrivendo: "Direi comoda!", oppure: "Che bel punto di vista". Ma c'è stato anche chi è stato più diretto: "Ma le mutandine???". E c'è stato anche chi ha tentato di giustificare la foto come un metodo per dimenticare il brutto incidente ciclistico subito dalla showgirl: "Le cadute dalla bici sono sempre dolorose e lunghe da guarire. Se serve a farti sorridere pensa cheun tempo le cicatrici erano segni di persone che avevano vissuto avventure uniche e le mostravano a tutti con orgoglio". E, infine, chi nota il cambiamento adottato da qualche tempo da Justine Mattera: "Che foto! Che foto!! Mammamia che foto! Justin Mattera recuperi punti da quando ti è passata la mulignana sei diversa"

