Justine Mattera seducente in lingerie di pizzo nero

Justine Mattera è più sexy che mai e non perde occasione di mostrarlo e dimostralo ai suoi follower, condividendo fotografie hot sul suo profilo Instagram. Una delle ultime che ha pubblicato ha raccolto un successo straordinario di like e di commenti, che hanno premiato la femminilità e l'eleganza della showgirl.

Gli scatti prediletti di Justine Mattera sono quelli in bianco e nero, nei quali l'americana riesce a esprimere al meglio la sua sensualità. Spesso la showgirl e atleta ama condividere immagini di nudi integrali, fotografie nelle quali si esalta la sua fisicità minuta ma esplosiva. Da qualche anno, infatti, l'ex musa di Paolo Limiti ha iniziato con assiduità a praticare il ciclismo nelle sue diverse forme, il che ha inevitabilmente modellato il suo corpo. Muscolatura tornita e potente sono da sempre opposti ai comuni canoni di bellezza femminile nell'immaginario collettivo e uno degli obiettivi di Justine Mattera è proprio quello di dimostrare il contrario.

Con indosso un completo di intimo in pizzo nero, emblema della femminilità nella sua forma più elevata, Justine Mattera ha incantato i suoi follower con uno scatto artistico di rara bellezza. C'è della poesia nell'immagine postata su Instagram dalla showgirl americana, che ha un vago richiamo vintage. Quello che non c'è in questo scatto è la volgarità, mai presente nelle fotografie di Justine Mattera, anche in quelle più hot rispetto a questa.

Nei social ha trovato la massima libertà di espressione della sua natura e utilizza lo strumento come mezzo per comunicare con chi la segue, spingendosi oltre certi paletti fissi e inviolabili nei dettami televisivi. Si è mostrata con le ferite di una caduta in bicicletta, sensuale come quando si lascia fotografare senza veli, in un inno al corpo femminile che nasce dalla piena accettazione e dall'amore verso il proprio corpo.