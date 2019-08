Juventus femminile: ecco chi è Martina Rosucci star in campo e sui social

Martina Rosucci è uno dei punti di forza della Juventus femminile e della nazionale italiana di calcio. La 27enne di Torino è un centrocampista centrale con una buona visione di gioco e che per queste ragioni può essere impiegata anche come trequartista o come regista davanti alla difesa. Il Torino si rende conto subito delle sue qualità e a soli 16 anni la mette sotto contratto. Martina gioca tre stagioni in Serie A con i granata, gioca 72 partite condite da da 7 reti. Nel 2011, all'età di 19 anni passa al Brescia dove ci resta per sei anni giocando 145 partite e realizzando 39 gol. Nel 2017 passa alla Juventus e nella prima stagione si ritaglia uno spazio importante, gioca 26 partite complessive e segna 5 reti dimostrando di avere la maturità per reggere alti palcoscenici.

La Rosucci vince il suo terzo Scudetto in carriera battendo in finale nello spareggio e ai rigori proprio il suo Brescia. Nel 2018-19, però, si rompe il legamento crociato del ginocchio destro e resta ferma di fatto per tutta la stagione con la Juventus che vince un altro scudetto davanti alla Fiorentina e con Martina che festeggia da spettatrice. Quest'anno sarà la stagione del rilancio per la 27enne giocatrice bianconera che vanta anche 49 presenze con la nazionale italiana. Martina è una professionista esemplare e sta lavorando per prepararsi al meglio in vista della nuova stagione. La torinese ha anche un occhio attento ai social network dove ama postare foto della sua professione da calciatrice ma anche della sua vita privata con i suoi follower che hanno già superato quota 176.000.



