Kanye West non potrà mai ritirarsi dalla musica per contratto

Kanye West ha un contratto discografico con la EMI che non gli permetterebbe di ritirarsi mai dal mondo della musica. Lo afferma Hollywood Reporter che è riuscito a venire in possesso del suo contratto, recentemente ridimensionato al rialzo dal cantante. Senza accorgersi di starsi legando per la vita a fare musica per l’etichetta discografica EMI.

Il marito di Kim Kardashian, che ha sposato a Firenze il 24 maggio 2014 e da cui ha avuto tre figli, North, Saint e Chicago, è un musicista, beatmaker, rapper, produttore discografico, cantautore, regista e stilista statunitense. Decisamente un uomo dal talento versatile, ma per la EMI, vita natural durante, la sola cosa che conta è che sia un musicista a tempo pieno.

Hollywood Reporter ha pubblicato in esclusiva alcuni stralci del suo contratto da cui si legge, testualmente :“Voi (Sig. West) con la presente dichiarate e garantite a [EMI] che, durante il contratto come prorogato da questa Modifica, rimarrete attivamente coinvolto nella scrittura, nella registrazione e nella produzione di Composizioni e Album di etichette principali, come vostra principale occupazione”.

Più sotto ecco la clausola capestro in cui si specifica che “in nessun momento cercherete di ritirarvi come cantautore, artista o produttore di dischi o di prendere una pausa prolungata durante la quale non stiate perseguendo attivamente la vostra carriera musicale nello stesso modo con cui avete perseguito tale carriera fino ad oggi”.

A quanto pare Kanye West resterà sulle scene per sempre. Ma sembrerebbe che i suoi legali siano già al lavoro per cercare di trovare una scappatoia a questa sorta di "schiavitù artistica".



