Karina Cascella sbotta sui social: "Io me ne frego delle critiche"

Che Karina Cascella sia una donna che non le manda a dire è cosa ben nota: l'opinionista non si tira mai indietro quando è ora di esprimere il proprio pensiero e la propria posizione in merito a qualsiasi argomento. L'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram fa fede alla sua filosofia di pensiero: Karina ha dato vita ad uno sfogo contro tutti coloro che la criticano per il suo aspetto fisico, ammettendo di non curarsi delle parole dei dettratori ed invitando le altre donne a seguire il suo esempio.

"'E quanto sei alta', 'e quanto pesi', e 'mi aspettavo fossi altissima invece sei piccina piccina', e 'uh come sei magra dal vivo', poi 'mamma mia ma sei ingrassata?'" , ha esordito Karina sui social. "E non vi va bene mai niente!" , ha proseguito la Cascella, la quale poi ha chiarito la sua posizione in merito alle critiche molto spesso gratuite che provengono dal mondo del web.

"Volete capire che noi donne quelle RISOLTE siamo tutte belle!!!" , è andata avanti la Cascella con il suo messaggio. " Perché amiamo la vita, perché non invidiamo nessuno, perché stiamo bene con noi stesse e con il nostro corpo!" , ha scritto Karina che appare, dalle sue parole, molto sicura di se stessa e del pensiero che vuole comunicare ai suoi follower. "E fino a quando alcune non lo capiranno, si andrà avanti così. Io intanto me ne fr**o delle critiche. Seguitemi ragazze!!! Che si vive meglio!" , ha concluso l'opinionista.

E se il messaggio di Karina è stato apprezzato dai più, compresa Alessia Marcuzzi, che condividono il suo modo di vedere, non sono mancate neanche in questo caso le critiche. Alcune utenti hanno voluto sottolineare i suoi piccoli ritocchini di chirurgia estetica, affermando che il messaggio non trovava riscontro nel suo modo di agire. Anche in questo caso, la Cascella ha risposto per le rime. "Parlassero pure, che a me da una parte entra e dall’altra esce" , ha detto Karina, che ancora una volta ha messo in mostra la sua forza d'animo.

