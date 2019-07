Kasia Smutniak: “Amo le mie rughe e sui social non ritocco mai le foto”

Durante un'intervista rilasciata al settimanale "Io Donna", Kasia Smutniak, che il prossimo 13 agosto compirà 40 anni, ha rivelato di essere molto fiera delle sue rughe perché ogni giorno le ricordano chi è e la sua storia di donna, artista e madre. “ Sono fiera delle mie rughe ed esigo che vengano rispettate. Non voglio che le mie foto vengano ritoccate perché sono felice in questo mio nuovo corpo di donna quarantenne ”, ha dichiarato l'attrice, rivelando di sentirsi finalmente sexy e femminile solo adesso che si trova alla soglia degli "anta".

Kasia aveva finora soffocato la sua femminilità per via della rigida educazione ricevuta da bambina. Cresciuta in una famiglia militare, l’attrice ha comunque un buon ricordo della sua infanzia come figlia unica di un generale d'aviazione. “ Amavo - dice - stare sempre in mezzo ai maschi pur essendo una convinta femminista. Anche se, solo oggi, arrivata ai 40 anni, posso dire di sentirmi anche femminile e penso: 'Sai che c’è? Mi piaccio anche sexy!' ”.