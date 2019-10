Kasia Smutniak: "La mia famiglia si è vergognata di me per dieci anni"

Quando Kasia Smutniak decise di avvicinarsi al mondo del cinema, la sua famiglia, di origine militare, non prese bene la scelta della figlia.

Inconsapevole che, di lì a poco, Kasia sarebbe stata riconosciuta come una delle attrici più influenti nel cinema che l’ha premiata con due Nastri d’argento e il Globo d'oro alla miglior attrice rivelazione per il film “Nelle tue mani”, i genitori della Smutniak si sono vergognati di lei per un lungo periodo. A raccontarlo è stata proprio la neo moglie di Domenico Procacci che, intervenuta durante la trasmissione radiofonica I Lunatici, ha ricordato i suoi esordi nello spettacolo e le difficoltà incontrate con i genitori.