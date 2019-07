Kat e Dries in crisi? Mertens scherza con sua moglie su Instagram

Dries Mertens si appresta a giocare la sua settima stagione con la maglia del Napoli e il suo obiettivo è uno solo: superare Marek Hamsik nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del club azzurro. Il belga ha realizzato 109 reti in 280 presenze complessive mentre l'ex capitano slovacco, ora in Cina, ha segnato 121 gol in 520 match disputati con i partenopei. Mertens dovrà dunque segnare 12 reti per eguagliare Hamsik, 13 per superarlo ed entrare così di diritto nella storia del Napoli e questo sarebbe un obiettivo non da poco per il folletto belga. La forza di Dries, fuori dal campo di gioco, si chiama Kat Kerkhofs: la sua sexy moglie che in questi anni ha sempre incantato i tifosi del Napoli.

Qualche giorno fa, però, alcuni bagnanti hanno parlato di una lite avvenuta tra di due in spiaggia: "Hanno iniziato ad urlare molto forte". Secondo i rumors il motivo della lite sarebbe la volontà di Kat di lasciare Napoli dopo sei anni intensi, mentre Dries ha voglia di entrare nella storia di uno dei club più importanti d'Italia. La stessa lady Mertens ha però voluto sdrammatizzare la presunta lite sui social pubblicando una foto con la seguente didascalia: "Quando hai fame, ma lui non vuole lasciare la spiaggia”. In realtà Kat avrebbe detto al marito: "Sei egoista, pensi solo a te stesso”. Se la coppia sia in crisi o meno non è dato a sapere al momento anche perché gli indizi social non lasciano presupporre che ci siano problemi in casa Mertens con Dries che continua ad allenarsi a Dimaro in vista della prossima stagione. Il 32enne di Lovanio, tra l'altro, ha voluto salutare la moglie con una Story su Instagram: "Mi mancherà”, aggiungendo che le mancherà anche il suo seno.