Kate e Meghan, chi è la più "googlata" del reame?

Kate e Meghan sono diventate due modelli, due icone di moda, di stile, di comportamento. C’è chi ama l’una e detesta più o meno cordialmente l’altra, ma è difficile che risultino indifferenti. Entrambe hanno delle personalità strutturate, sono esempi di nuove, giovani donne che vivono, seppur in modo privilegiato, nel mondo moderno. Qualunque cosa facciano sono ammirate, criticate, copiate. Sono delle vere influencer in parte loro malgrado. Kate ha un’eleganza moderata “morbida”, rassicurante, Meghan più cosmopolita, da leader, da donna che sa sempre cosa vuole e come ottenerlo. Entrambe, però, hanno la capacità di rendere “sold out” tutto ciò che indossano, di creare mode e spostare ingenti quantità di denaro con una sola apparizione.

Vanity Fair ha cercato di capire chi, tra Kate e Meghan, sia la più influente in fatto di tendenze fashion e chi la più “googlata”. Lyst, il motore di ricerca del glamour, ha analizzato 10 eventi ufficiali di cui le duchesse sono state protagoniste, rapportandole a una base di 20 milioni di query online. Il periodo di ricerca è compreso tra dicembre 2017 e giugno 2019. Dall’analisi è emerso che Meghan Markle sia stata la più “cercata” su Internet in 6 occasioni su 10. Gli utenti sono interessati ad avere notizie sui colori da lei indossati, cioè il bianco, il beige e il blu navy.

Ben 7 volte su 10, però, gli internauti hanno voluto saperne di più sui brand indossati da Kate Middleton, concentrandosi in particolare sulle creazioni di Jenny Packham. Vanity Fair riporta che le scelte stilistiche della duchessa di Cambridge portano a un picco di aumento delle ricerche online del 119%. I look della duchessa di Sussex, invece, incrementano le ricerche del 216%. Vediamo in concreto cosa significano queste cifre: durante il Commnwealth Day dello scorso marzo Kate ha sfoggiato un completo rosso firmato Catherine Walker. Non appena gli utenti lo hanno visto hanno cercato su Internet modelli simili, facendo crescere la domanda del 225%.

Meghan, durante l’anniversario dell’investitura del principe Carlo, ha indossato un vestito Jacquard che ha fatto schizzare la domanda di capi simili del 500%. Con il congedo per maternità il “potere” mediatico di Meghan si è affievolito, ma non c’è nulla di strano, visto che la duchessa non si è mostrata in pubblico. Infatti una nuova impennata di ricerche è arrivata in concomitanza con la presentazione di Baby Archie. Per l’occasione la moglie di Harry indossava un abito firmato Wales Bonner che ha incrementato le ricerche online del 46%. In teoria la vincitrice di questo scontro “vestito a vestito” sarebbe la Markle, ma sarebbe interessante capire se questa tendenza continuerà nel lungo periodo. Molto dipenderà dalla popolarità delle due nobildonne.