L'indiscrezione: "Kate e Meghan non si parlano da sei mesi"

Il principe William ha ammesso di aver gettato la spugna con suo fratello, di non riuscire più a sostenerlo e a proteggerlo. Da tempo si vociferava che i rapporti tra William e Harry fossero cambiati in peggio e questa confessione sembrerebbe confermarlo. Per mesi il gossip ha insistito anche su un logoramento nelle relazioni tra Kate e Meghan. Nei giorni dello scandalo Sussex i rumors su un possibile gelo tra le due cognate sono tornati in auge. Stando a quanto rivelato da Vanity Fair la duchessa di Cambridge sarebbe rimasta sbalordita dall’annuncio di Harry e Meghan. Kate Middleton sarebbe stata sorpresa anche dal fatto che il duca di Sussex abbia scelto di lasciare la royal family totalmente all’oscuro dell’esplosione mediatica che stava per innescare.

Harry non avrebbe parlato con nessuno delle sue scelte, non avrebbe chiesto consiglio neppure a Kate con la quale, secondo i giornali, si sarebbe instaurata una vera e propria amicizia basata sulla confidenza più sincera. Un insider ha rivelato al magazine Us Weekly: “William ha fatto tutto ciò che era in suo potere per aiutare suo fratello in tutti questi anni e le sue azioni egoiste e avventate lo hanno demoralizzato. Per come la vede lui, Harry gli ha buttato in faccia tutti i buoni consigli che gli ha dato”. La fonte ha poi precisato: “Quando Harry si sentiva giù o aveva dei problemi, William era sempre lì per lui e lo stesso vale per Kate. Anche Kate si sente terribilmente ferita. Per Harry è stata un mentore prima che arrivasse Meghan e detesta vedere suo marito così triste”.

Il rapporto tra William e Harry si sarebbe deteriorato col tempo e forse anche con la presenza di Meghan, la quale ormai sembrerebbe una sorta di Yoko Ono della royal family. Diverso sarebbe il discorso per quel che concerne Kate e Meghan. Gli esperti reali hanno sempre chiarito che le due non sarebbero mai state amiche. Forse neppure nemiche, più semplicemente si sarebbero tollerate. Non si è mai capito chi o cosa abbia acceso le presunte rivalità in famiglia e soprattutto fra Kate e Meghan. Non dovrebbe esserci stato un episodio scatenante. È probabile che le due donne non si siano mai prese, che i caratteri opposti abbiano impedito la nascita di un feeling.

Ora ci sarebbe una novità in tal senso, purtroppo negativa. Secondo il Sunday People Kate e Meghan non si rivolgerebbero la parola da circa sei mesi. Addirittura pare che non scambino opinioni neppure tramite Whatsapp, sulla royal chat di famiglia. Il gelo sarebbe sceso tra di loro. Se facciamo un rapido calcolo questo significa che le due avrebbero interrotto le relazioni poco dopo la nascita di Archie. Ricorderete sicuramente che durante l’intervista per il documentario “Harry e Meghan. An african journey” la duchessa di Sussex rivelò di essersi sentita sola dopo la nascita del suo bambino. Dichiarò al riguardo: “In pochi mi hanno chiesto come stavo”.

Chissà se Kate Middleton è stata tra questi pochi. Non è escluso che la duchessa di Cambridge sia stata vicina alla cognata e che tra le due i problemi siano cominciati successivamente. Oppure Kate non avrebbe teso affatto la mano a Meghan la quale, forse, si aspettava di trovare in lei una sorella. Nelle affermazioni di Meghan Markle non ci sono riferimenti diretti, quindi dobbiamo rimanere nel campo delle ipotesi. Kate e Meghan non si sarebbero mai capite davvero e non sappiamo se abbiano provato più volte a venirsi incontro, oppure si siano arrese all’evidenza dell’inconciliabilità. Una cosa sembrerebbe certa. Come William neppure Kate riuscirebbe a spiegarsi i motivi che hanno spinto i cognati a voler abbandonare le mura dorate del palazzo reale.

Inoltre nel profilo Instagram di Kensington Palace, nell’area commenti relativa alla nuova foto di Kate che la omaggia nel giorno del suo compleanno, i Sussex hanno scritto un breve e neanche troppo caloroso messaggio d’auguri. Tuttavia proprio mentre Kate spegneva 38 candeline, Meghan ha preso l’aereo che l’avrebbe riportata in Canada da Archie. Se la duchessa di Sussex voleva rubare la scena alla cognata, c’è riuscita (ma non abbiamo prove, si tratta di semplici congetture). Ora l’attenzione e le pressioni si sposteranno su William e Kate che, con una buona probabilità, si troveranno a dover sopperire alla mancanza di Harry e Meghan.