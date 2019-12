Kate e William in auto hanno messo in pericolo la vita dei figli?

Come documentano i principali tabloid, come il Mirror e il Daily Mail, con tanto di foto, questa mattina il principino George è arrivato a Buckingham Palace per prendere parte al pranzo annuale che la Regina offre a tuti i membri della Famiglia Reale poco prima che inizi per lei l'estenuante carosello di cene e ricevimenti natalizi con ambasciatori e alti dignitari di Corte. George, seduto accanto al padre, il principe William che ha guidato personalmente l’automobile, aveva un’aria seria e compita. Subito dopo di loro, è arrivata la macchina con a bordo Kate Middleton, anche lei eccezionalmente al volante e seduti sul sedile posteriore la piccola Charlotte, che ha sorriso ai fotografi, come suo solito, la loro tata, mentre il piccolo Louis, stretto da una cintura di sicurezza, aveva l’aria di aver appena smesso di piangere.

Ecco, il punto è proprio il posizionamento dei figli dei Duchi di Cambridge. Kate, stando a quanto si legge facendo un rapido giro sui social, non si sarebbe comportata in modo impeccabile, dato che Charlotte non sembra, dalle immagini sfocate pervenute ai giornali, indossare alcuna cintura di sicurezza e dei due minori che Kate aveva a bordo solo Louis sembrava al sicuro e trasportato a norma di legge, con tanto di cintura, anche se dalle immagini si fatica a capire a quale seggiolone il bambino di solo un anno e mezzo sia agganciato al punto che, sui social, c’è chi scrive che " il piccolo sembra aver viaggiato seduto in auto, con nessun’altra protezione che la cintura di sicurezza, non si vede nessun seggiolone ".

Ma chi sembra aver infranto bellamente ogni regola è stato suo marito William che, guidando l’auto, ha permesso a suo figlio di soli 6 anni, di sedergli accanto, quando la legge in Inghilterra è molto chiara in fatto di legislazione stradale quando si tratta di bambini. Fino ai 12 anni, infatti, non possono sedersi davanti, il loro posto è dietro e ben agganciati alle cinture di sicurezza. Possono stare davanti eccezionalmente solo se sono alti più di 135 cm e comunque devono sempre accomodarsi sull’apposito seggiolone indicato per la loro età. Alle spalle di George spicca solo il volto di un agente della sicurezza, ma non la sagoma di alcun seggiolone e purtroppo la pioggia e la scarsa qualità delle foto pubblicate dai tabloid sembrano avvalorare l’ipotesi che a soli 6 anni il piccolo viaggiasse seduto davanti con solo la cintura di sicurezza a proteggerlo. A quanto pare.