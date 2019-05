Kate e William giocano felici nel bosco con i figli

“RHS Chelsea Flower Show”, ospitato nel Parco del Royal Hospital Chelsea, è un prestigioso appuntamento del giardinaggio mondiale, arrivato all’edizione n°106 e da sempre molto amato dai membri della famiglia reale che non mancano mai di parteciparvi. Quest’anno tocca a Kate Middlelton rappresentare la royal family, dimostrando di saper costruire un habitat naturale che ricordi la bellezza dei giardini e boschi inglesi con delle trovate che catturino l’attenzione anche dei più piccoli.

Perché è alle nuove generazioni che il noto festival, che quest’anno si tiene dal 21 al 25 maggio, si rivolge.

La Duchessa di Cambridge ha disegnato e progettato il suo “Back to Nature Garden” insieme all’architetto paesaggista Davies White. Riuscirà ad avere la meglio sugli altri concorrenti? È ancora troppo presto per dirlo, i giochi sono tuttora aperti e la concorrenza agguerrita, ma la sua casetta sull’albero nata per far interagire i bambini con i veri abitanti del bosco, come gli scoiattoli, ha riscosso un enorme successo, così come le sue altalene in canapa naturale, a forma di matassa, attaccate saldamente qua e là all’interno del suo giardino.



Su una di esse la Duchessa si è fatta fotografare felice mentre dondolava sorridente, indossando felpa, jeans e scarponcini, un look casual e sportivo, molto simile a quello del marito che, naturalmente, ha deciso di vestirsi comodo non solo per la location in aperta campagna ma anche per giocare con più libertà con i suoi bambini.

Kate Middleton da ragazzina è stata una Coccinella dei Boyscout e il suo amore per la natura è sincero e appassionato, come non hanno mancato di notare i sudditi nei commenti entusiasti alle splendide immagini della allegra royal family che, al gran completo, si diverte un sacco a testare la validità del progetto dela Duchessa.

Chi meglio di un bambino può giudicare, infati, la bellezza di un bosco? Per questo motivo Kate, ha voluto che a testare la validità del suo progetto per il “Chelsea Flower Show” fossero proprio i suoi piccoli George, Charlotte e Louis che, accompagnati dal papà, il principe William, hanno dimostrato di essere entusiasti del progetto della loro mamma.

Se il piccolo Louis, che ha da poco compiuto un anno, non ha fatto altro che correre felice tra alberi e fiori, sotto l’occhio vigile del principe William, i suoi fratellini si sono addirittura tolti le scarpe per mettere a mollo i piedini nel rinfrescante ruscello ideato dalla mamma.

I due bambini adorano stare a contatto con la natura tanto che Kate Middleton sta da tempo pensando di iscrivere George e Charlotte ai Castorini, il primo grado dei Boy Scout e i piccoli non ne vedono l'ora.



