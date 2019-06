Kate incanta vestita di blu al Royal Ascot e dissipa i rumors sulla sua crisi matrimoniale

E’ stata la duchessa di Cambridge, Kate Middleton ad affascinare quest’anno il Royal Ascot e a dare lustro all’intera Famiglia Reale presente.

Con una creazione in pizzo color Pervinca di Elie Saab, Kate era raggiante e sorridente mentre salutava Zara Tindall, e la principessa Eugenia all’ippodromo di Berkshire. Il marito di Zara Mile Tindall è apparso particolarmente di buonumore mentre scherzava con tutti i componenti della famiglia reale e perfino con la 93enne regina elisabetta anche lei vestita con un cappotto blu chiaro.

Presenti anche Carlo e Camilla molto appassionati di cavalli e il Principe Edward che ha però mantenuto un basso profilo. Ospiti della regina anche i reggenti dei paesi bassi la Regina Maxima e il Re Willem-Alexander.

La processione con le varie carrozze reali come documentato dal Daily Mail, ha segnato l’inizio di questa competizione che dura cinque giorni e che per lungo tempo è stato il punto più alto del calendario di incontri sociali della Gran Bretagna. Essere presenti ad Asco, infatti, è una vera onorificenza, e tradizione vuole che tutte le signore devono sbizzarrissi con cappelli stravaganti che anche quest’anno non sono certo mancati.

Tutti gli occhi erano puntati chiaramente sui reali soprattutto quando è arrivata la Regina con la prima carrozza insieme ad Duca di York e il Re e la Regina dei Paesi Bassi. La Regina, grande appassionata di cavalli così come la figlia Anna, che si è presentata in un rigoroso abito color crema, è mancata ad un solo Royal Ascot da quando è stata incoronata e ha indossata per questa occasione un abito pervinca (blu chiaro) perfettamente abbinato al colore di quello indossato da Kate, Zara Philips, Eugenia e Beatrice.

In ogni caso tutti gli occhi erano rivolti ad un’incantevole Kate che con la sua presenza sorridente ha dissipato i rumors su una sua crisi matrimoniale con William che continua a tenere banco sui principali magazine inglese.

Grandissima assente Meghan Markle, ancora in congedo di maternità, che comunque sembra sempre più lontana dagli obblighi di corte e poco avvezza al protocollo. Ma questo si sapeva ormai da tempo.