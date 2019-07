Kate Middleton si è rifatta? Ecco cosa ne pensa Kensington Palace

Kate Middleton continua ad essere al centro del mirino. La Duchessa di Cambridge, infatti, è tornata a far parlare di sé nel momento in cui alcuni hanno cominciato a mettere in dubbio il fatto che la reale inglese abbia fatto ricorso ad un mini intervento di chirurgia plastica.

Come riportato da Just Jared, tutto è cominciato quando il dottor Munir Somji, con base a Londra, ha pubblicato sul suo profilo Instagram due immagini di Kate Middleton, poi prontamente eliminate.

Sempre come riportato dalla testata di gossip, il chirurgo avrebbe accompagnato l'immagine con la didascalia: "La nostra Kate ama un po' di Baby Botox. Notate la riduzione delle linee sottili sulla fronte. Allo stesso modo notate la piccola depressione nella parte centrale delle sopracciglia contrapposta all'elevazione della coda laterale. La magia del Baby Botox è che che non ti fa sentire pesante, e provvede ad una sottile riduzione delle line così come alla posizione delle sopracciglia".

Per chi non lo sapesse, il Baby Botox di cui è "accusata" Kate Middleton è una pratica che include molteplici iniezioni di botulino in alcuni punti strategici del viso con l'obiettivo di paralizzare i muscoli sottostanti. Lo scopo della pratica è quella di conferire un look più morbido e naturale.

Page Six ha riportato invece la notizia del comunicato ufficiale del Palazzo Reale. Un portavoce di Kensington Palace ha detto che il post rilasciato dall'account del Dr. Medi Spa è assolutamente falso, sottolineando che la Famiglia Reale non approva mai questo tipo di attività commerciale.