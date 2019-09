Kate Middleton in aereo chiede di avere il posto libero accanto

Negli ultimi mesi ci sono state molte polemiche sulle modalità di viaggio dei reali d'Inghilterra. In particolare, a essere messi sotto accusa sono stati Harry e Meghan Markle, colpevoli di aver utilizzato aerei privati per i loro spostamenti. Le pomeiche sono state vibranti contro i duchi del Sussex, che per l'ultima trasferta in Sudafrica hanno però scelto di viaggiare con una compagnia di linea insieme al loro piccolo Archie. William e Kate Middleton, invece, viaggiano frequentemente con i voli commerciali ma c'è una particolarità: la duchessa di Cambridge chiede al personale di bordo che il posto accanto a lei venga lasciato vuoto.

A raccontare questo aneddoto è una giornalista, corrispondente specializzata che segue la famiglia reale, che ha visto con i suoi occhi Kate Middleton chiedere all'assistente di volo di non avere occupato il posto vicino. Il motivo, come si potrebbe essere portati a pensare, non è insito nella voglia della duchessa di non voler avere contatti con il resto dei passeggeri ma in una ragione ancora più bizzarra. Pare che Kate Middleton non sopporti che i suoi abiti vengano sgualciti e quindi, per evitare le pieghe, chiede la cortesia di poterli riporre in piano e non con gli altri bagagli. Una richiesta che viene solitamente accettata da parte delle assistenti di volo, così da evitare che gli abiti di Kate Middleton viaggino insieme agli altri bagagli.

Ma questo non è l'unico privilegio dei membri della famiglia reale, che a differenza degli altri passeggeri di un aereo non sono in alcun modo vincolati al trasporto contingentato dei liquidi in cabina. Allo stesso modo, possono portare qualunque tipologia di bagaglio con loro sull'aereo, senza limitazioni. Un privilegio che ai passeggeri comuni non viene concesso per ragioni di sicurezza.