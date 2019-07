Quello che ancora non si sa di Kate Middleton

Kate Middleton non è sempre stata la perfetta, ineccepibile moglie dell’erede al trono d’Inghilterra, colei che non sbaglia un colpo in fatto di look e comportamento. Prima di conoscere il principe William e accettare il peso dei doveri di corte, la duchessa di Cambridge è stata una ragazza come tutte le altre, sempre pronta a scherzare, a prendere la vita con la spensieratezza degli indomabili anni dell’adolescenza. Sembra strano parlare in questi termini di Kate Middleton, forse perché ormai siamo abituati alla sua immagine inattaccabile. Vanity Fair, invece, ci fa fare un salto in un passato non tanto remoto attraverso il libro “Kate” di Deborah Ameri e Annalisa Villa (edizioni Imprimatur), in cui vengono rivelati molti dettagli sull’adolescenza della duchessa.

La madre di Kate, Carole Middleton, ha guidato la figlia passo passo fino al trono. Questo non è più un mistero. Eppure ha anche lasciato che la futura altezza reale vivesse pienamente i suoi anni giovanili. Le compagne di scuola di Kate Middleton la descrivono “alta, magrissima, timida” . Tra i suoi hobby c’erano il tennis e l’hockey. Insieme a un’altra studentessa si divertiva a mostrare il sedere dalle finestre del dormitorio, mentre i ragazzi dovevano indovinare a chi appartenesse. Questo gioco le fece guadagnare il soprannome di “Middlebum”. Secondo le amiche Kate “non ha perso la verginità a scuola, al massimo ha dato qualche bacio”. Per rimanere in tema sentimentale Vanity Fair svela che all’ultimo anno di liceo la duchessa era fidanzata con il ragazzo più popolare della scuola, Harry Blakelock. La liaison, però, finì quando lui si prese un anno sabbatico. Kate Middleton, invece, si iscrisse all’università di St. Andrews, dove avrebbe incontrato il suo destino nei panni del principe William.

Nel 2002 si fece notare proprio dal figlio del principe Carlo e di Lady Diana quando, durante un evento benefico, sfilò in lingerie. Pare che in quell’occasione William abbia esclamato: “Wow, Kate è hot!” . Nel 2007 il principe, insicuro sul suo futuro e sulla capacità della fidanzata di reggere le pressioni dei media, chiese una pausa di riflessione. Carole Middleton, allora, spronò la figlia a uscire, a mostrarsi nei locali più alla moda con la sorella Pippa, per far capire a William cosa si stava perdendo. I tabloid soprannominarono le Middleton “Wisteria Sisters”. William non riuscì a stare lontano da Kate per più di un mese e mezzo.