Kate Middleton e il difficile protocollo di Corte: l’inchino alla Sovrana e al Principe Carlo

Essere un membro della royal family non è facile. Ci sono una serie di regole da rispettare tanto è vero che, a volte, è impossibile ricordare ogni più piccolo dettaglio. Per Kate Middleton, come anche per Meghan Markle, non è stato facile adattarsi alla vita di Corte. Solo chi è nato e cresciuto all’interno di una famiglia come i Windsor può capire a cosa va incontro. Kate però, rispetto a Meghan, è riuscita a sopravvivere al protocollo di corte, infatti durante gli eventi ufficiali, è assolutamente impeccabile. Le regole però sono tante e, anche dopo anni di studio, c’è il rischio di compiere un piccolo errore. E la stampa è sempre dietro l’angolo, attenta a fotografare anche il piccolo sgarro.

Rispetto al passato sono molti gli obblighi che sono stati cancellati dal protocollo, alcuni di questi però resistono ancora e la sovrana ne impone il rispetto. Il punto di svolta c’è stato dopo il matrimonio di Kate Middleton, nel 2011. Dopo quella data, lo staff di Corte ha riformulato alcuni diritti e alcune regole da rispettare, sia agli occhi del pubblico che in presenza della Regina. Questo perché il matrimonio fra di duchi di Cambridge ha segnato un punto di svolta per la linea di successione la trono e, in quel caso, le regole andavo riformulate.

Kate Middleton anche se di fatto potrebbe essere un giorno la regina d’Inghilterra, deve riservare un rispetto particolare a chi è più in altro in grado rispetto al suo e, soprattutto, ha diverse regole da rispettare quando è senza William. Quando è in compagnia del marito, Kate deve inchinarsi solamente di fronte la Regina e il principe consorte, ovvero il Principe Filippo. Di conseguenza deve riservare un inchino anche al principe Carlo e a Camilla. Quando è sola, invece, Kate Middleton deve inchinarsi anche davanti le principesse di “sangue”, ovvero quelle che hanno acquisito il titolo per nascita. E quindi Kate Middleton deve dimostrare delle riverenze alla Principessa Anna, unica figlia femmina della Regina, ma anche a Beatrice e Eugenia. La contessa di Wessex, ad esempio, anche se è sposata con il Principe Andrea, è costretta a inchinarsi di fronte a Kate quando è accompagnata dal marito.

Regole per nulla complesse ma che molto spesso non vengono rispettate a dovere. Kate ci riesce sempre, avendo studiato per una vita il lifestyle dei reali inglese. Meghan invece ancora non è entrata nell’ingranaggio e questo spiega perché in molti la definiscono una duchessa fuori dagli schemi.